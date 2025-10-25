Salobreña contará con un nuevo parking disuasorio

Salobreña avanza para transformar la superficie situada entre el apeadero de autobuses y el campo de fútbol en un aparcamiento disuasorio, una iniciativa que tiene ... como principal finalidad reducir el tráfico de vehículos en el casco antiguo, una zona muy concurrida. Las obras, que avanzan «según lo esperado», comenzaron a principios de agosto está previsto que terminen a mediados de noviembre.

El proyecto, enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Junta de Andalucía y financiado con fondos de la Unión Europea, contempla la creación de 278 plazas de estacionamiento, el acondicionamiento de un nuevo vial y la plantación de árboles y zonas ajardinadas. Con una superficie total de 16.338 metros cuadrados, el aparcamiento tendrá entradas por la avenida Gabriel Guirado y por una rotonda que se construirá en el extremo noroeste del terreno, además de un vial que conectará con el polígono industrial de al lado de la gasolinera.

El alcalde de Salobreña destacó la importancia estratégica de esta obra dentro de un plan más amplio para mejorar la movilidad urbana. «Cuando diseñamos las ideas de nuestro municipio, uno de los conceptos clave era reducir al máximo el tránsito de vehículos en el casco antiguo. No basta con restringir accesos o instalar cámaras; también es necesario ofrecer espacios de estacionamiento adecuados», explicó.

El consistorio tiene previsto adjudicar el nuevo contrato del transporte público en la localidad este otoño y el aparcamiento servirá como punto de partida de lanzaderas hacia el casco antiguo, la playa y otros puntos estratégicos del municipio. «La idea es que las personas que estacionen aquí no tengan necesidad de entrar en coche al centro, sino que puedan desplazarse cómodamente mediante transporte público, lo que ayudará a descongestionar significativamente el casco antiguo», señaló el alcalde. Además de su función como aparcamiento disuasorio, el nuevo espacio dará servicio en los eventos deportivos y actividades en las instalaciones de al lado. «Tenemos un complejo deportivo de primer nivel en la Costa, con muchas escuelas y actividades que atraen a numerosos usuarios. Este aparcamiento permitirá cubrir la demanda de esos eventos y mejorar la accesibilidad sin generar problemas de estacionamiento en la zona», explicó el regidor.

Zonas ajardinadas

El diseño del aparcamiento se ha planteado con especial atención al entorno. No será una simple explanada de asfalto, sino que incorporarán árboles y zonas ajardinadas que proporcionarán sombra y embellecerán la zona. «Queremos que desde la carretera no se vea una fila de coches, sino líneas de vegetación que integren el aparcamiento en el paisaje urbano», sentenció el concejal de Obras y Urbanismo, Juan Francisco Gutiérrez. Además añadió que esta actuación combina «funcionalidad con estética, y es una inversión estratégica que, aunque sencilla, resulta fundamental para la movilidad y la imagen de la ciudad». La localidad avanza hacia un modelo de ciudad más sostenible y ordenada.