El alcalde Javier Ortega en las obras del parking disuasorio. MJAT

Salobreña contará con un nuevo parking disuasorio

El proyecto con 278 plazas de aparcamiento funcionará junto a futuras lanzaderas de transporte público hacia la playa y el casco urbano

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:40

Salobreña avanza para transformar la superficie situada entre el apeadero de autobuses y el campo de fútbol en un aparcamiento disuasorio, una iniciativa que tiene ... como principal finalidad reducir el tráfico de vehículos en el casco antiguo, una zona muy concurrida. Las obras, que avanzan «según lo esperado», comenzaron a principios de agosto está previsto que terminen a mediados de noviembre.

