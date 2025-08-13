Salobreña apunta a su «mejor año turístico», con aumento de visitantes y oferta complementaria El aumento de visitas a la Villa que se notan especialmente en la Alcazaba, cuya cifra asciende a unas 40.000 personas, «gracias también a actividades de gran éxito como la 'Hora Dorada' y la ampliación de horarios de apertura del monumento»

La teniente de alcalde de Turismo y Patrimonio de Salobreña (Granada), María del Carmen Rodríguez, ha ofrecido datos sobre la actividad durante este primer semestre del año, que ha considerado «muy positivo en todos los sectores» y con aumento tanto del número de visitantes como de la oferta complementaria.

Esto «pone de manifiesto el intenso trabajo que se está llevando a cabo desde el área con el desarrollo del proyecto 'Salobreña, emociones todo el año. Tu música, tu deporte y tu playa'», ha manifestado la concejala a través de una nota.

Se trata, ha dicho, de «una apuesta de la concejalía para promocionar la Villa poniendo en valor todos los recursos y eventos que se realizan a lo largo del año en el municipio junto a la difusión de la riqueza natural, gastronómica y patrimonial, además de la creación de nuevas iniciativas turísticas y de gestión de los recursos».

La edil ha señalado el aumento de visitas a la Villa que se notan especialmente en la Alcazaba, cuya cifra asciende a unas 40.000 personas, «gracias también a actividades de gran éxito como la 'Hora Dorada' y la ampliación de horarios de apertura del monumento»; «un incremento muy notable ya que en todo el pasado año 2024 la cifra total fue de 67.378 personas», ha señalado.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, ha aumentado la presencia de países como Polonia, Dinamarca y Estados Unidos, manteniéndose en la mismas cifras elevadas de Francia, Alemania y Reino Unido. Por otro lado, la ocupación hotelera superó el 85 % en junio mientras en julio casi alcanza el lleno técnico con un 92%, siguiendo con esta tendencia en este mes de agosto.

Callejón ha asegurado que «estos buenos datos se deben a varios factores», uno de ellos «la optimización y diversificación de los recursos turísticos, con nuevas herramientas digitales que mejoran la experiencia de los visitantes y facilitan el acceso al Castillo que ha ampliado el horario de apertura».

También se ha iniciado el proyecto de renovación del Museo Histórico y el de construcción de un aparcamiento disuasorio a la entrada de la Villa para facilitar el aparcamiento de los que nos visitan.

Asimismo, explica la edil, se ha llevado a cabo «una gran labor de promoción y difusión de Salobreña como destino turístico en medios nacionales e internacionales especializados», además de la creación de nuevas ofertas de ocio y cultura como los festivales, las rutas naturales o el desarrollo del segmento gastronómico de la localidad con importantes actuaciones dentro del proyecto 'Salobreña para comérsela'.