Salobreña aprueba la ordenanza para desbloquear los solares sin edificar

Tras décadas de debates, planes frustrados y proyectos en papel, el Ayuntamiento de Salobreña ha aprobado definitivamente en pleno la ordenanza que regulará el uso ... de los solares sin edificar de la villa, sobre todo en la zona del TH1 —junto al Peñón— y en distintos puntos del casco antiguo.

El Consistorio busca incluir en un registro oficial todos los solares que lleven más de tres años urbanizados y recepcionados —es decir, que ya cuentan con las obras de urbanización terminadas y aceptadas por el Ayuntamiento y que siguen sin construirse.

La medida, que ya había sido aprobada inicialmente en sesión plenaria, quedó validada el miércoles tras concluir el plazo de alegaciones sin que se presentara ninguna. Tras aprobarse, la normativa entra en vigor y el Consistorio se prepara para ponerla en marcha con la contratación de un personal específico que se encargará de realizar un inventario detallado de todos los solares afectados.

Una vez estén inscritos todos los solares, los dueños recibirán una notificación y dispondrán de un año para actuar: o bien inician la obra, o bien ponen la parcela en venta. Si no lo hacen, el Ayuntamiento será el encargado de actuar. Los técnicos municipales o una empresa tasadora fijarán el valor del solar, y este saldrá a subasta pública. Si alguien puja por encima de esa cantidad, el propietario recibirá el importe de la tasación, mientras que el excedente pasará al Patrimonio Municipal del Suelo. En caso de que no haya interesados, se abrirá la puerta a la expropiación para evitar que el terreno se vuelva a quedar abandonado.

Se contemplan situaciones especiales. Por ejemplo, si un propietario demuestra que no ha podido construir por causas de fuerza mayor, los plazos se quedarán suspendidos hasta que se resuelva este problema.

El desarrollo del TH1 no es un tema nuevo para los salobreñeros. Desde hace más de veinte años, distintos gobiernos locales han soñado con convertir este espacio en una de las grandes zonas turísticas de la comarca. La zona, situada a los pies del Peñón está considerada un lugar estratégico para la construcción de hoteles que generen empleo y riqueza para la Villa. Sin embargo, el paso del tiempo y la «inacción» de los propietarios mallorquines han dejado la zona en «stand-by».

El casco antiguo es otra de las zonas más afectadas, donde existen solares abandonados y edificaciones en ruinas que «deterioran la imagen del municipio».

«Llevamos dos décadas soñando con hoteles junto al Peñón y no vamos a esperar otros veinte. Esta ordenanza es el empujón que necesitaba Salobreña para avanzar», concluyó su alcalde, Javier Ortega.