Salobreña acomete la puesta a punto de los colegios para el próximo curso

El Ayuntamiento acomete la puesta a punto de los colegios para el próximo curso 22/08/2025

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:54

El Ayuntamiento de Salobreña ya ha puesto en marcha su habitual labor de mantenimiento de los colegios que se realiza en verano de cara al inicio del próximo curso escolar 2025-2026 y que incluye pequeñas obras, arreglos generales o trabajos de pintura.

Como ha explicado esta mañana la teniente de alcalde de educación, M.ª Carmen Callejón, aprovechamos la época estival para acometer las labores de mantenimiento de los centros escolares de la Villa con el objetivo de no interrumpir después el ritmo diario del curso. Aunque este trabajo es constante durante todo el año, en verano se intensifican los esfuerzos para que los centros estén en las mejores condiciones de cara al inicio del nuevo curso escolar en septiembre».

En concreto se están llevando a cabo labores de pintura, albañilería, carpintería, jardinería y fontanería, junto a una limpieza general de todos los centros. «Además de estas actuaciones comunes, en cada centro se atiende aquellas necesidades particulares de infraestructuras que nos demandan desde la comunidad educativa»

El Área de Obras y Mantenimiento destina un equipo de trabajadores que se encarga exclusivamente a esta labor durante estas fechas, con el objetivo de llegar a tiempo para el comienzo del nuevo curso.

