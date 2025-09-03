Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Policía Nacional investiga las denuncias. IDEAL

Roban dos vehículos de alta gama en una semana en Motril

La Policía Nacional investiga si ambos sucesos están relacionados; por ahora no hay detenidos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:38

La Policía Nacional ha recibido dos denuncias en una semana por robos de vehículos de alta gama en Motril. Según detalla el cuerpo, se investiga ... si ambos sucesos están relacionados o se trata de autores distintos. Por ahora no hay detenidos.

