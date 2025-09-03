Roban dos vehículos de alta gama en una semana en Motril

La Policía Nacional ha recibido dos denuncias en una semana por robos de vehículos de alta gama en Motril. Según detalla el cuerpo, se investiga ... si ambos sucesos están relacionados o se trata de autores distintos. Por ahora no hay detenidos.

IDEAL ha podido saber que uno de los afectados dejó su coche aparcado el pasado viernes, 29 de agosto, a las 21:30 en Playa Granada. Dos horas después, cuando fue a buscarlo, no estaba. Se trata de un Toyota valorado en 50.000 euros. Los ladrones, al parecer, le inhabilitaron el localizador del coche al instante. Aunque en el pueblo se rumorea que ha habido más vehículos sustraídos durante el mes de agosto, el cuerpo solo ha confirmado dos denuncias.

Cabe recordar que, tal y como adelantó IDEAL, la Guardia Civil ha detectado este verano un repunte de los robos de vehículos en el Cinturón de Granada, que después se usan para cometer delitos como robos o transportes de marihuana a Francia, por ejemplo. El cuerpo ha logrado recuperar muchos de ellos, pero advierte de que los delincuentes se llevan coches en los que sus dueños se hayan dejado las llaves puestas. En otras ocasiones, los roban amenazándoles con algún arma.

Un ejemplo reciente fue el robo de cinco jamones y dos paletas ibéricas, valorados aproximadamente en unos 1.000 euros, en un secadero de Padul. Según adelantó IDEAL, el coche empleado por los autores era robado. Tres encapuchados se llevaron la mercancía en apenas un minuto y 16 segundos.

Por otro lado, recientemente se cometió un robo a una pareja que se encontraba en su vehículo en Atarfe. Estaban en el entorno de la Ermita de los Tres Juanes cuando unos encapuchados los asaltaron y les robaron dinero y móviles. Según indican fuentes próximas a la investigación, se trataría del mismo grupo que unos días antes le robó dinero a otra pareja en el pantano de Cubillas. En este caso, aunque los delincuentes iban buscando llevarse el vehículo de la pareja, no pudieron. Tuvieron que conformarse con quitarles dinero y sus móviles. Dejaron tirados en otra ubicación los dispositivos y ya le han sido devueltos a sus dueños. Presuntamente los amenazaron con armas para cumplir su cometido.