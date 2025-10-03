Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las riders del RM Bike Team Almuñécar, Yurena Aguilar y Ángela Martín, se proclaman campeonas de la Copa Andalucía Pump Track 2025

Además de estos éxitos, el club sexitano logró tres subcampeones y un tercer puesto a nivel autonómico

Ideal

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:43

El Club RM Bike Team de Almuñécar ha cerrado con un excelente balance su participación en la Copa Andalucía Pump Track 2025, disputada en las sedes de Otívar, Vélez de Benaudalla y Tíjola entre los meses de marzo y junio. Los riders sexitanos han conseguido un total de 2 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce, además de varios puestos destacados en diferentes categorías.

En la clasificación final, los oros llegaron de la mano de Yurena Aguilar, que se proclamó campeona en la categoría Cadete Femenino, y de Ángela Martín, vencedora en Máster 40 Femenino. Las platas fueron para Hugo Etienne Peñalver, segundo clasificado en Máster 30; José Luis Ruiz, que se subió al segundo cajón del podio en Máster 40; y Lilou Mata, que firmó una brillante segunda posición en Principiante Femenino. A estos resultados se sumó el bronce obtenido por José Luis Ruiz en la categoría Alevín.

Junto a estos éxitos, otros corredores del RM Bike Team Almuñécar también lograron puestos destacados: Sergio Álvarez fue cuarto en Máster 30, Antonio Jerónimo terminó cuarto en Máster 40, Enzo Kankkunen Jerónimo fue sexto en Principiante, Hugo Roldán octavo en Principiante, Ángel Ruiz quinto en Promesas 7-8, Erik Roldán séptimo en Promesas 7-8 y Erik Aguilar décimo en la misma categoría.

Con estos resultados, el RM Bike Team Almuñécar cierra la Copa Andalucía con muy buenas sensaciones y la mirada puesta ya en la próxima gran cita: el Campeonato de Andalucía, que se celebrará este domingo 5 de octubre en Huércal de Almería.

