Imagen de la residencia cuyo proyecto Diputación ahora ha encargado redactar. Diputación provincial

Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste

La sostenibilidad y la accesibilidad son las protagonistas del proyecto con el que la Diputación resucitará su complejo de vacaciones sociales de la playa de San Cristóbal

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:08

Hasta que cerró sus puertas en noviembre de 2014, en estado de ruina, por la residencia vacacional Turismo Tropical de Almuñécar pasaban cada año hasta ... 18.000 personas mayores o con discapacidad que disfrutaban de unos días de descanso invitados por la Diputación provincial. Aquellos programas de vacaciones sociales dejaron, durante años, historias entrañables, como las de los mayores de pueblos remotos de la provincia que, por primera vez, veían el mar. La filosofía de la nueva Residencia Sénior Tropical que construirá ahora la Diputación provincial de Granada en el solar de las antiguas instalaciones será la misma: regalar unas vacaciones de lujo en primera línea de playa a mayores de la provincia que exclusivamente pagarán un precio mínimo por el coste del servicio. Sin embargo, la imagen del nuevo complejo será muy diferente a la de los antiguos apartamentos. La primera línea de la playa de San Cristóbal se renovará así con unas modernas instalaciones diseñadas al detalle para que los mayores las disfruten todo el año -el clima de Almuñécar lo permite- y en las que la accesibilidad y la sostenibilidad serán protagonistas.

