Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste

Hasta que cerró sus puertas en noviembre de 2014, en estado de ruina, por la residencia vacacional Turismo Tropical de Almuñécar pasaban cada año hasta ... 18.000 personas mayores o con discapacidad que disfrutaban de unos días de descanso invitados por la Diputación provincial. Aquellos programas de vacaciones sociales dejaron, durante años, historias entrañables, como las de los mayores de pueblos remotos de la provincia que, por primera vez, veían el mar. La filosofía de la nueva Residencia Sénior Tropical que construirá ahora la Diputación provincial de Granada en el solar de las antiguas instalaciones será la misma: regalar unas vacaciones de lujo en primera línea de playa a mayores de la provincia que exclusivamente pagarán un precio mínimo por el coste del servicio. Sin embargo, la imagen del nuevo complejo será muy diferente a la de los antiguos apartamentos. La primera línea de la playa de San Cristóbal se renovará así con unas modernas instalaciones diseñadas al detalle para que los mayores las disfruten todo el año -el clima de Almuñécar lo permite- y en las que la accesibilidad y la sostenibilidad serán protagonistas.

Tras hacer un examen en profundidad del complejo que llevaba más de una década cerrado, que se había convertido en una patata caliente sin resolver y enfrentaba a la Diputación y al Ayuntamiento de Almuñécar, el actual equipo de gobierno de Francisco Rodríguez decidió empezar de cero y demoler Turismo Tropical para construir un nuevo y moderno complejo con una inversión de casi 18 millones, en lugar de tratar de parchear el viejo edificio.

Según explicaba sobre el terreno el jefe de servicio de Proyectos y Obras de la Diputación, Jorge Suso, los terrenos tenían unas características muy peculariales, según el plan de urbanismo vigente en Almuñécar, de 1987, que permitían una edificación del 100% de la parcela de 6.000 metros cuadrados. Lejos de levantar algo «monstruoso», la Diputación ha optado por un diseño que no agota la edificabilidad y prevé un edificio en altura, que libera suelo para zonas comunes, aparcamiento subterráneo, comedores, salón de acto e instalaciones para actividades culturales.

«Es un diseño que respeta este entorno privilegiado, en primera línea de playa», subrayaba el técnico.

La nueva Residencia Sénior Tropical tendrá así un parking a nivel de semisótano que sí ocupará toda la parcela, y un edificio con planta baja de servicios comunes y otras tres plantas en las que se repartirán habitaciones con capacidad para alojar a 320 huéspedes. Las plantas, sobre todo la primera, están pensadas para primar la accesibilidad, dado el perfil de usuario, con amplitudes que superan los estándares fijados en la normativa. La sostenibilidad es otra gran característica del proyecto, con habitaciones con vistas al mar que permitirán agrupaciones de hasta tres y cuatro camas.

Otro punto que han cuidado es la integración en la trama urbana. Así, han dejado un acceso peatonal que permitirá a los vecinos de la calle de atrás, Sánchez Alcázar, cruzar directamente a la playa. También se reservan espacios para otros edificios, como un centro de día o un servicio similar, que podrán disfrutar los propios mayores de Almuñécar.

El presupuesto estimado para la obra supera los 17,9 millnes de euros y su plazo de ejecución final se concretará en el proyecto que se va a redactar en los próximos tres meses, aunque la estimación es que las obras duren unos dos años.