Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura

Un repentino cambio de tiempo sorprendió ayer a decenas de personas que realizaban rutas en kayak y otras actividades náuticas en la zona de Maro- ... Cerro Gordo que obligó a realizar un rescate en el que intervinieron empresas locales de alquiler de embarcaciones y pescadores.

El suceso ocurrió en torno a la una de la tarde, cuando, en cuestión de diez minutos, se levantó un fuerte viento que desestabilizó a varios grupos de kayaks y embarcaciones. Según relató a Ideal David Garciolo, responsable de la empresa Varadero de La Herradura, la situación fue «como un pequeño huracán»:

«El mar estaba tranquilo, como hoy mismo, y de repente se levantó un viento muy fuerte. Los kayaks volcaron, algunos salieron despedidos y hubo personas que quedaron atrapadas contra las rocas. Había niños llorando y padres muy nerviosos», explicó.

Garciolo movilizó tres de sus barcos, con los que llegó a evacuar a unas cincuenta personas en varios viajes. «Lo primero fue asegurar a los más pequeños y a las mujeres, después a los hombres. Cuando todos estuvieron a salvo, pudimos rescatar también el material que habían dejado esparcido en las rocas», añadió.

Mientras tanto, otros grupos consiguieron llegar hasta la playa de Cantarriján. «La mayoría eran extranjeros y no están acostumbrados a manejarse en estas condiciones», apuntó. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos.

Importancia de los pescadores

La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha querido destacar la importancia de la presencia de pescadores y empresas locales en el mar, recordando que no es la primera vez que sus miembros colaboran en tareas de salvamento en Almuñécar y La Herradura.

«Los pescadores de autoconsumo deben tener presencia en la ZEC Punta de la Mona y en todas las Zonas de Especial Conservación que se regulen en el futuro, tanto por su papel en la cultura marinera como por su contribución a la seguridad en el mar», concluyen.