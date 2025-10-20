Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar Un particular dio aviso al servicio de emergencias al ver un hombre en el agua

Camilo Álvarez Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 08:38 | Actualizado 08:58h.

Un hombre fue este domingo rescatado sin vida tras ser hallado flotando en el mar en Almuñécar. Fue un testigo el que descubrió el cuerpo en la zona de Cerro Gordo el que dio aviso al servicio coordinador de emergencias 112. Fue sobre las 19.30 horas de este domingo a unos 500 metros de la orilla.

El 112 movilizó de inmediato a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios del 061 y a Salvamento Marítimo. El cuerpo sin vida estaba en avanzado estado de descomposición. Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.

Por ahora no han trascendido más detalles del suceso, ni la identidad del fallecido ni las causas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para aclarar este suceso.