Rescatados 22 inmigrantes, dos menores, a bordo de una patera en aguas de Motril La patera en la que viajaban también ha sido remolcada a puerto

Europa Press Martes, 28 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes a 22 inmigrantes de origen magrebí, dos de ellos menores de edad, de una embarcación neumática localizada a 18 millas al sur del puerto de Motril (Granada), adonde han sido trasladados en aparente buen estado de salud.

Fuentes de Salvamento Marítimo han señalado a Europa Press que la patera fue localizada sobre las 6,00 horas y, tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería movilizó a la Salvamar Gienah, que localizó la embarcación dos horas después.

A bordo viajaban 22 magrebíes --19 varones, una mujer y dos menores-- que fueron rescatados y trasladados al Puerto de Motril (Granada), donde recibirán una primera asistencia sanitaria y humanitaria por parte de Cruz Roja. La patera en la que viajaban también ha sido remolcada a puerto.