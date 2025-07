Reparan el camino de El Saltadero en Albuñol tras meses en «mal estado»

Después de meses de escritos, llamadas y reuniones, los vecinos de El Saltadero, en Albuñol, pueden por fin respirar al menos un poco más tranquilos. ... El Ayuntamiento ha mandado máquinas para arreglar el único camino que da acceso a este paraje rural, completamente destrozado desde el invierno. Han tapado baches, socavones y arrastres que lo hacían casi imposible de cruzar. «Ya puede subir una furgoneta o incluso un camión. Hace unas semanas, ni una ambulancia podía pasar», cuentan los vecinos.

Durante meses, han vivido con el miedo de que pasara algo grave y no pudiera entrar nadie a ayudar. Especialmente preocupados estaban Lola y José Manuel, un matrimonio mayor. Ella tiene Alzheimer y necesita atención médica frecuente. Pero las ambulancias no podían llegar hasta su casa. «Tenían que venir en una furgoneta pequeña. Si pasaba algo serio, no sabíamos qué iba a pasar», decía su hija, Luisa Moreno.

Todo empezó en diciembre del año pasado, con las primeras lluvias. El camino empezó a deteriorarse, pero lo peor llegó en abril, cuando llovió casi todo el mes. El agua arrastró toda la tierra y dejó el terreno lleno de piedras y agujeros. «Pasar por ahí era jugarse el coche… o algo peor», cuenta Luisa.

Además del mal estado del camino, los vecinos se encontraron con otro problema: nadie quería hacerse responsable. Según detallan, al principio, el Ayuntamiento dijo que ese tramo era una vía pecuaria, o sea, que dependía de la Junta de Andalucía. Pero ellos mismos comprobaron el catastro y resultó que no era así y que el camino era municipal. La Junta Andalucía por su parte, lo confirmó.

Hace unos días, por fin, el Ayuntamiento mandó máquinas para arreglar el tramo más dañado, unos 200 metros. «Gracias a quienes lo han hecho posible. Lo necesitábamos», dicen los vecinos José Luis Puertas y Antonio Pozo. Ahora se puede pasar sin problemas. Pero avisan: «En cuanto llueva otra vez, estaremos igual. Ya no queda tierra para tapar. Hace falta canalizar el agua o cementar».

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez asegura que han hecho un repaso al camino y han pedido a la Junta que asuma sus competencias. Pero los vecinos creen que lo que se ha hecho es solo un «parche».

Una solución definitiva

Los propios vecinos proponen una solución sencilla y barata: hacer una cuneta cementada y colocar un tubo para desviar el agua al barranco. «Con un par de cubas de hormigón y 8 metros de tubo lo arreglas. No es una gran obra», explican.

También proponen canalizar otros puntos dañados, como la curva del pino, por donde baja mucha agua cuando llueve. Además, apuestan por hormigonar todo el tramo: unos 700 metros, que con seis camiones de hormigón (unos 600 euros cada uno) podría quedar solucionado para siempre.

Todos tienen claro que esto no puede quedarse así. «Si no se hace algo más, volveremos a estar igual en cuanto llueva», concluyen los vecinos.