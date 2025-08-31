Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada

El verano de 2025 está siendo el primero del espigón de Playa Granada, una estructura construida como defensa del litoral que ha evitado la aparición ... de los recurrentes escalones que afeaban el entorno y dificultaban la experiencia de los bañistas. No obstante, la eficacia de esta estructura no es todavía infalible, como demuestra el escalón aparecido esta semana frente al restaurante Hoyo 19, en uno de los extremos de Playa Granada.

José Miguel Peña, concejal de Playas del Ayuntamiento de Motril, defiende en declaraciones al periódico IDEAL que la actuación por parte del Consistorio ante la aparición de este escalón ha sido «inmediata». «Siempre actuamos con rapidez ante estos hechos», asevera. Así, según el Ayuntamiento, las máquinas han trabajado la mañana de este domingo para aportar arena e igualar el terreno, con el fin de que los bañistas puedan utilizar esta parte de la playa «con normalidad».

En todo caso, desde el Ayuntamiento defienden que la aparición de este escalón se limita a un espacio «de unos treinta metros» y que se evitará su aparición cuando las obras del espigón «terminen al cien por cien». Peña argumenta que «aún falta una actuación» de Costas sobre el espigón y que, una vez terminada, observarán la dinámica de la playa para ajustarlo todo y evitar que estos escalones se repitan.

Zona de Playa Granada afectada por un nuevo escalón. Ideal

En la misma línea, José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno, ha apuntado que, una vez terminado el espigón, los técnicos de Costas «analizan cómo se comporta la dinámica marina en esta nueva situación y, si tienen que hacer algún ajuste, lo llevan a cabo. En todo caso, Montilla afirma que este verano ha sido «un buen campo de pruebas» ya que «solo ha habido ponientes» y «bastante fuertes», los vientos más dañinos para estas playas, y aún así «el comportamiento ha sido el esperado» en los cuatro kilómetros de playa, a excepción de esos últimos metros situados en la misma Punta del Santo.

Preocupación sin alarma

Por su parte, José Lemos, propietario del chiringuito Hoyo 19, frente al que ha aparecido el escalón, asegura que la situación «les preocupa», pero «no les alarma». El desnivel les ha «sorprendido», pero defiende que tanto Costas como el Ayuntamiento se han implicado en su resolución. «Desde el sábado por la mañana trabajan con máquinas para mitigar el escalón», explica Lemos.

Además, añade que desde el Ayuntamiento le han tranquilizado al explicarle que el espigón no está acabado y que «aún quedan cosas por hacer». Por ello, aunque el incidente les afecta, optan por mantener la calma y confiar en que las obras terminen de arreglar el problema.