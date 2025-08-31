Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Escalón frente al chiringuito Hoyo 19.

Escalón frente al chiringuito Hoyo 19. Ideal

Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada

El Ayuntamiento de Motril afirma que se limita a una pequeña zona «de unos treinta metros» y que se evitará su aparición cuando las obras del espigón «terminen al cien por cien»

Diego Callejón

Diego Callejón

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:28

El verano de 2025 está siendo el primero del espigón de Playa Granada, una estructura construida como defensa del litoral que ha evitado la aparición ... de los recurrentes escalones que afeaban el entorno y dificultaban la experiencia de los bañistas. No obstante, la eficacia de esta estructura no es todavía infalible, como demuestra el escalón aparecido esta semana frente al restaurante Hoyo 19, en uno de los extremos de Playa Granada.

