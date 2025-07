Los regantes de Rules piden ayudas a la Junta para el ejecutar el segundo tramo

Los agricultores luchan por que el agua llegue cuanto antes a sus campos. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo solicitó a la Junta ... de Andalucía en una reunión celebrada el jueves, una mayor implicación en el desarrollo de las infraestructuras hídricas necesarias para que el agua de la presa de Rules llegue, por fin, a los cultivos de la Costa.

Así lo trasladó el presidente de la entidad, Maximino Prados, al secretario general de Agricultura de la Junta, Manuel Gómez, en un encuentro en el que se puso sobre la mesa una petición clara: «Que la Junta se involucre con ayudas y acciones concretas, para avanzar en la construcción del sistema de riego Béznar-Rules, aunque la obra dependa del Gobierno central».

«Creemos que es necesaria una implicación directa de institución andaluza para la ejecución de esta obra crucial en el desarrollo de la Costa. Es fundamental para el crecimiento económico de la zona, porque la agricultura es su principal fuente de ingresos, supone el 70 %», explicó Maximino Prados.

Hace solo unas semanas, los regantes se reunieron con la Junta Central de Usuarios de Almuñécar y acordaron que lo más sensato era priorizar el segundo tramo y buscar formas de que se beneficie también el tramo 4, aunque este último no se construya por ahora.

El tramo va desde la presa de Béznar hasta Jete. Si se ejecuta, se podrá llevar agua a miles de hectáreas de cultivos ubicados en el margen derecho, una zona que lleva años esperando poder regar con el agua de Rules.

La obra del segundo tramo, que finalmente se ha dividido en dos, tiene un presupuesto de 50 millones de euros. Sin acceso a fondos europeos ni financiación estatal, el coste recae directamente sobre los propios regantes.

Para ello, la Comunidad de Regantes pidió a la Junta que se cree un paquete de medidas específicas entre las que se incluyen ayudas económicas que permita conectar las distintas comunidades del margen derecho. «La Junta se encargó de abonar el 10% de la ejecución del primer tramo mediante un convenio de financiación con el Gobierno y Mancomunidad, queremos que se implique también en este segundo tramo que es igual de importante».

El objetivo es que se aprovechen las tuberías secundarias que ya existen en muchas comunidades para que el agua pueda llegar también a esos cultivos.

«Como no hay dinero para hacer toda la obra a la vez, la clave es aprovechar lo que ya está hecho. Terminar el segundo tramo y usar la red secundaria para que el agua llegue al máximo de zonas posibles», defendieron desde la Comunidad General.

Según los regantes, el secretario general de Agricultura, Manuel Gómez, se comprometió a estudiar las propuestas y mantener una nueva reunión en breve para avanzar en su concreción.

Firma del convenio

Según informaron desde Subdelegación del Gobierno en Granada, el segundo tramo ya tiene el proyecto terminado y listo para ejecutarse. La empresa pública Acuaes tiene preparado el convenio de ejecución para firmarlo con la Comunidad General de Regantes, lo que permitiría licitar la obra y empezar.

El problema ahora es que, mientras no se firme el convenio, las obras no pueden comenzar. Y desde la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo están estudiando cómo hacerlo, porque según señalan, el coste económico es muy alto y necesitan apoyo institucional para no cargar toda la deuda sobre los agricultores.

Desde la Comunidad General insisten en que este es un momento clave para el futuro de toda la Costa. Piden que tanto la Junta como el Gobierno central entiendan que no es solo un problema agrícola, sino una cuestión de desarrollo económico y social.

Si se construye el segundo tramo y se conecta con las redes secundarias ya existentes, se podrían regar unas 5.250 hectáreas repartidas entre 19 comunidades de regantes de municipios como Almuñécar, Jete, Ítrabo, Los Guájares, Molvízar, Motril, Salobreña y Vélez de Benaudalla.

Muchas fincas llevan años sin poder regar, dependiendo de pozos cada vez más secos o de sistemas de emergencia. La zona del valle del Río Verde, es una de las más golpeadas por la sequía.