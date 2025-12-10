Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Regantes del Bajo Guadalfeo observan el inicio de las obras del desglosado 9 en una imagen de archivo. Javier Martín

Los regantes del Bajo Guadalfeo denuncian el sobrecoste de las canalizaciones de Rules

La Comunidad exige que no se cargue sobre los agricultores el precio de la dejadez administrativa tras conocer que el precio se eleva a 525 millones

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:32

Comenta

El coste de las canalizaciones de Rules se dispara hasta los 525 millones y desata la indignación de los regantes. La Comunidad General exige ... que las administraciones mantengan el modelo de financiación 20/80. Los regantes del Bajo Guadalfeo están «indignados» tras conocer la última actualización de las canalizaciones de Rules que llevarán el agua hasta sus campos. El nuevo cálculo eleva la inversión hasta alrededor de 525 millones de euros, una cifra que supone más de 200 millones de incremento respecto a las previsiones que se tenían al principio.

