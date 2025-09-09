Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Refuerzan la estructura de la pista deportiva del CEIP Virgen de la Antigua

El concejal de Obras y Mantenimiento afirma que, con una inversión de 18 mil euros, «hemos solucionado problemas que se venían demandando desde hace tiempo»

Ideal

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:24

El ayuntamiento de Almuñécar, a través de la concejalía de Obras y Mantenimiento, está llevando a cabo trabajos de mejora en los centros educativos del municipio para que estén a punto de cara al inicio del nuevo curso.

El edil del área, Fran Rodríguez, ha visitado el CEIP Virgen de la Antigua, donde se ha realizado una inversión de 18.000 euros para llevar a cabo trabajos de pintura y aislamiento en la estructura del centro.

«Estos trabajos vienen a resolver el principal problema que arrastrábamos desde hace varios años, consistentes en una falta de mantenimiento en la estructura de una de las pistas deportivas»- ha explicado Rodríguez.

Además, ha indicado que «aprovechando la ocasión, hemos visto oportuno colocar una malla para evitar la entrada de pájaros que podían provocar un problema de salubridad en el transcurso normal del curso. Con esta intervención, damos solución a una importante demanda tanto del AMPA como de la dirección del centro».

El edil ha concluido dando las gracias «a todos los que han trabajado y colaborado en la puesta a punto de los centros escolares, en los que se están resolviendo varios problemas demandados desde hace tiempo» y ha asegurado que «seguiremos invirtiendo en aquello que sirva para mejorar la etapa educativa de nuestros jóvenes, ya que ellos son los ciudadanos del futuro en nuestro municipio y queremos que se formen en las mejores condiciones posibles».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  3. 3

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  4. 4

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  5. 5 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  6. 6 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  7. 7

    La reforma en Los Cármenes se iniciará en primavera de 2026, según Iglesias
  8. 8 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  9. 9

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  10. 10

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Refuerzan la estructura de la pista deportiva del CEIP Virgen de la Antigua

Refuerzan la estructura de la pista deportiva del CEIP Virgen de la Antigua