El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

El puerto de Motril será el primero del país en plantar una 'isla verde' que genere su propia energía limpia para cargar los barcos. Aunque ... se intenta que sea el menor tiempo posible, los ferris pasan hasta ocho horas atracados en la dársena y necesitan energía para que sus motores auxiliares no paren. Esta carga dio un primer paso hacia la sostenibilidad al cambiar del diesel a la luz y ahora dará otro, al coger la energía de placas solares en el propio puerto.

El espacio portuario motrileño acogerá una gran planta solar que alimentará la necesidad energética de los buques en sus escalas. Las placas estarán situadas en una nueva zona de preembarque que se construirá –siguiendo las directrices del plan director– ya que el área por donde entran ahora los coches y pasajeros se tendrá que marchar de donde está cuando se construya el nuevo puerto deportivo.

La inversión global es de 8 millones de euros. Una parte, la de la propia zona de preembarque la hará el puerto y la otra, el Grupo Cuerva. El proyecto estará financiado con fondos europeos.

El puerto ha dado ya el primer paso para construir la zona de preembarque ya que la obra está en licitación. La Autoridad Portuaria invertirá 3,5 millones de euros en este espacio que se situarán en la ZAL, el polígono portuario, en una zona donde no hay nada construido.

El proyecto se llama GreenMotril y contempla placas solares capaces de generar cerca de tres megavatios que se almacenarán en baterías para cargar los ferris atracados en la dársena motrileña.

El puerto ya llevó a cabo un primer avance verde –también innovador en su momento– para pasar la carga de los barcos de diesel, contaminante, por energía eléctrica. Esta 'isla verde' se enmarca dentro de otro general de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Motril, con actuaciones ya ejecutadas y en funcionamiento como la electrificación de los muelles de Levante y Costa por un valor de 1,4 millones de euros. Motril fue el primer puerto de interés general peninsular en acometer un proyecto de ese tipo. En esa línea también se han llevado a cabo otras obras como la construcción del edificio de la Policía Nacional, con cero emisiones y consumo y el riego de todas las zonas portuarias mediante el almacenamiento del agua de lluvia. Ahora esa luz saldrá de las placas que se situarán sobre marquesinas fotovoltaicas de gran altura sobre los 40.000 metros cuadrados de superficie de la Zona de Área Logística (ZAL). Estas serán las que den sombra en el parking donde aguardarán los vehículos y pasajeros para embarcar en cualquiera de las líneas regulares que tiene Motril con el norte de África.

Energía más barata

La energía resultante se va a utilizar, además de para la llamada descarbonización del transporte marítimo, para abaratar los gastos energéticos de las empresas que ya desarrollan su actividad dentro del puerto y las que se instalen en un futuro en alguna de las parcelas del polígono portuario, garantizando un coste inferior al precio de mercado y al valor actual que pagan las empresas que operan en la dársena. Con la puesta en marcha de equipos OPS –enchufes para los barcos– funcionando a pleno rendimiento, se conseguirá la electrificación verde de los buques.

El objetivo de este ambicioso proyecto de innovación es que toda la energía eléctrica necesaria para los barcos se produzca en el kilómetro 0 y proceda de renovables en su totalidad, principalmente fotovoltaicas.

Esta comunidad energética ayudará al puerto de Motril a cubrir las limitaciones de potencia en su punto de conexión con sus instalaciones gracias a la generación de energía renovable en la planta fotovoltaica. El puerto tendrá más independencia energética y se creará un modelo de negocio más atractivo para las empresas.

El puerto de Motril se prepara y sigue las directrices de la Unión Europa, que establece la obligatoriedad de la conexión eléctrica de todos los buques y ferris que entran en las zonas portuarias para 2030.

A partir de ese año habrá que prescindir de manera obligatoria de los motores para evitar el ruido y las emisiones de dióxido de carbono. Los cruceros, por su parte, deberán cumplir los mismos objetivos en el horizonte 2050, según establece esta normativa europea.