Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un ferry atracado en el muelle del puerto de Motril. Ideal

El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

La Autoridad Portuaria construirá una nueva zona de preembarque con una 'isla verde' capaz de generar energía limpia que no deje residuos

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:01

El puerto de Motril será el primero del país en plantar una 'isla verde' que genere su propia energía limpia para cargar los barcos. Aunque ... se intenta que sea el menor tiempo posible, los ferris pasan hasta ocho horas atracados en la dársena y necesitan energía para que sus motores auxiliares no paren. Esta carga dio un primer paso hacia la sostenibilidad al cambiar del diesel a la luz y ahora dará otro, al coger la energía de placas solares en el propio puerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  8. 8 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  9. 9 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria
  10. 10

    El Granada se levanta de la lona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados