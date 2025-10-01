Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recreación del puerto deportivo de Marina Motril. IDEAL

El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026

La empresa adjudicataria y la Autoridad Portuaria celebran que el Gobierno gestione la evaluación ambiental por la vía simplificada, lo que permitirá agilizar el escollo más importante

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:45

Desde que en 1988 se construyó Marina del Este, en La Herradura, la Costa Tropical nunca había estado tan cerca de materializar el sueño de ... un nuevo puerto deportivo que se convierta en gran revulsivo turístico. El proyecto de Marina Motril SL, una dársena con 450 amarres integrada dentro del propio recinto portuario actual, afronta su recta final sobre el papel con la tramitación del expediente de evaluación ambiental por parte del Gobierno.

