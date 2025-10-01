El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026

Desde que en 1988 se construyó Marina del Este, en La Herradura, la Costa Tropical nunca había estado tan cerca de materializar el sueño de ... un nuevo puerto deportivo que se convierta en gran revulsivo turístico. El proyecto de Marina Motril SL, una dársena con 450 amarres integrada dentro del propio recinto portuario actual, afronta su recta final sobre el papel con la tramitación del expediente de evaluación ambiental por parte del Gobierno.

Según anunció el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico abrió, el pasado 17 de septiembre, a instancias de Puertos del Estado, el denominado «expediente de evaluación ambiental simplificada de la concesión administrativa de zona náutico deportiva y de servicios de la dársena interior del puerto de Motril».

Se trata del más complejo de los pasos que suele retrasar los proyectos de esta envergadura, por lo que el hecho de que el Gobierno haya decidido tramitarlo por la vía simplificada, con plazos mucho más ágiles, supone la mejor de las noticias tanto para la Autoridad Portuaria de Motril como para la empresa adjudicataria, Marina Motril SL, que mantiene el horizonte de marzo de 2026 como fecha de inicio de las obras.

La empresa Cuerva, una de las socias del proyecto de Marina Motril SL, señala que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ya emitió en 2022 una declaración ambiental estratégica previa y que su modelo constructivo se ha desarrollado siguiendo las directrices marcadas por el propio Ministerio en este documento, por lo que confían en que el nuevo trámite se supere sin ninguna dificultad. El Ministerio informó favorablemente de la nueva ordenación del puerto de Motril siempre que las nuevas instalaciones no supusieran la apertura de una nueva bocana que afectara a la playa.

También para el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, el anuncio del inicio de este trámite por la vía simplificada es uno de los mejores regalos que ha recibido en el 20 aniversario del puerto. En la misma línea que Cuerva, recuerda que el camino estaba allanado por la aprobación del plan director del puerto, en el que se examinó todo el proyecto global de reordenación de los espacios portuarios, incluido el puerto deportivo.

«Al ser una evaluación ambiental simplificada conllevará menos tiempo y no vemos ningún elemento especial que perjudique el visto bueno ambiental», esgrime el presidente de la Autoridad Portuaria esperanzado. A partir de ahí, el proyecto cambiará de ventanilla para pasar a la del Ministerio de Transportes que tendrá que aprobar la Delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP), un trámite que esperan «simultanear». «Por lo tanto, esperamos informe favorable ambiental en breve y que las obras puedan comenzar en marzo», reiteran desde Cuerva. Con todos los permisos, la Autoridad Portuaria podrá culminar el trámite de la concesión por 49 años a la adjudicataria del puerto deportivo Marina Motril SL. Y comenzarán unas obras que movilizarán una inversión privada de 21 millones de euros, según fuentes de la Autoridad Portuaria.

«Para el puerto es muy importante, va a generar un gran impulso económico y un espacio que será un gran atractivo turístico no solo para la ciudad sino para toda la provincia» José García Fuentes Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril

«El año que viene, si no hay retrasos, lo veremos. Ha habido que superar muchos obstáculos por lo que llegar a este punto es muy importante para el puerto de Motril. Es una concesión muy grande que va a suponer un impulso económico y que va a generar un espacio que será un gran atractivo turístico no solo para la ciudad sino para toda la provincia», celebra García Fuentes.

El ambicioso proyecto de reordenación del puerto contempla incorporar 412.000 metros de terrenos que ahora son portuarios a la ciudad, transformar toda la fachada marítima que limita con los barrios de Varadero y Santa Adela en un gran paseo con restaurantes y tiendas y construir, en la parte más cercana a la playa del Cable esta nueva dársena deportiva con más de cuatrocientos amarres –el doble de los que tiene ahora el Club Náutico que desaparecerá– y zonas de ocio.

El puerto deportivo en concreto ocupará unos 100.000 metros cuadrados que actualmente son una zona de actividades logísticas, uno de los puntos que siempre se ha destacado como ventaja que da viabilidad al proyecto, ya que no requiere de grandes obras estructurales. El plazo de ejecución que se han marcado, una vez tengan todas las bendiciones, es de dos años de obras por lo que, en el mejor de los escenarios sería una realidad en la primavera del año 2028. El puerto deportivo tendrá además una zona comercial, parking subterráneo, piscinas, gimnasio y un amplio varadero para reparar embarcaciones.