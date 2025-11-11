Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lugar donde se realizará el aparcamiento. MJAT

El puente colgante de Torrenueva Costa estrenará aparcamiento adaptado con 100 plazas y 5 para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento creará un estacionamiento más cercano a la pasarela y la hará mas accesible para todos

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025

Comenta

Desde que se inauguró a finales de 2022, el puente colgante de Torrenueva Costa se ha convertido en todo un imán para turistas y vecinos. ... Sus 60 metros de largo suspendidos a 35 metros sobre el Mediterráneo, las vistas impresionantes del mar lo han hecho famoso.

