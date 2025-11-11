El puente colgante de Torrenueva Costa estrenará aparcamiento adaptado con 100 plazas y 5 para personas con movilidad reducida

Desde que se inauguró a finales de 2022, el puente colgante de Torrenueva Costa se ha convertido en todo un imán para turistas y vecinos. ... Sus 60 metros de largo suspendidos a 35 metros sobre el Mediterráneo, las vistas impresionantes del mar lo han hecho famoso.

Sin embargo, a pesar de ser un reclamo turístico en el litoral granadino, no todos han podido disfrutarlo. El camino para llegar hasta la pasarela colgante de Jolúcar está lleno de escalones, lo que complica el acceso para personas con movilidad reducida.

Muchos vecinos y turistas han tenido que quedarse con las ganas de cruzarlo y contemplar las vistas desde sus miradores. Por eso, el Ayuntamiento ha decidido ponerse manos a la obra para que nadie se quede atrás.

El alcalde, Plácido Lara, explica que el Consistorio ya ha adquirido el terreno de salida de la pasarela y aproximadamente el 90% de los terrenos colindantes ya es municipal. Solo queda un 10% pendiente de adquisición, pero confían en que en breve también será municipal. La idea es que todo aquel que quiera pueda disfrutar del puente, independientemente de su movilidad.

Se habilitará un aparcarmiento con unas 100 plazas, 5 de ellas para personas con movilidad reducida. Se creará una entrada con rampas adaptadas que permitirán el acceso directo al puente, y se evitarán los temidos escalones y los caminos complicados que hasta ahora impedían la visita a quienes necesitan asistencia.

La inversión estimada para esta actuación, según el alcalde, ronda los 100.000 euros y será financiada íntegramente por el Ayuntamiento. Se espera que las obras comiencen el próximo año y estén terminadas a final de 2026.

La apuesta por la accesibilidad no es nueva en la localidad. El Ayuntamiento ha trabajado en los últimos años para eliminar barreras arquitectónicas en todo el municipio, desde calles peatonales hasta áreas de playa adaptadas. Lara recuerda que se ha rehabilitado la calle Peñón de Jolúcar, justo debajo de la pasarela, eliminando barreras y haciendo que el 80% de la calle sea peatonal. Además, gracias a la Diputación de Granada, se están ampliando los módulos de accesibilidad en las playas, para que más colectivos y particulares puedan disfrutar del mar y la arena con facilidad.

Con estas actuaciones, según el alcalde, la localidad quiere consolidarse como «un destino turístico de calidad, inclusivo y sostenible, donde todos puedan disfrutar de su patrimonio natural y arquitectónico sin limitaciones».

Un nuevo parque

Los terrenos que se han adquirido también se convertirán en un parque urbano que incluirá senderos, miradores y zonas de descanso. El puente colgante es solo un punto de la ruta conocida como Sendero de Miradores y Acantilados, un recorrido de más de seis kilómetros que conecta el paseo marítimo con la playa de la Joya y que se amplía hasta los nueve kilómetros hasta llegar al faro Sacratif.

«Nuestro objetivo es seguir dotando de recursos el sendero y que la localidad sea un lugar al que venir para disfrutar del clima, los negocios y nuestros atractivos turísticos más allá de la temporada estival de sol y playa», apunta el primer edil.

Además, desde el Ayuntamiento se organizan salidas en grupo para recorrer la ruta de senderismo y promover hábitos de vida saludable. «Cada vez que hacemos estas salidas, hay participación de personas de distintos puntos de la provincia. Es una actividad que gusta, porque se disfruta en buena compañía y además se hace deporte mientras se contemplan nuestras vistas», señala Lara.

Corría el año 2022 cuando se inauguraba la pasarela de 60 metros de longitud que une el casco urbano con la playa de La Joya. El puente se alza a 35 metros sobre el mar y se ejecutó con una inversión cercana a los 250.000 euros que le ha valido este año para harse con el galardón Estrella de Oro en el III concurso de proyectos Europa Se Siente, que le acredita como el mejor proyecto financiado con fondos europeos de 2025.