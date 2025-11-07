El PSOE denuncia que «con los dos millones de la Junta para inversiones sanitarias no se finaliza la ampliación del Hospital de Motril»

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha denunciado que los dos millones de euros consignados por la Junta de Andalucía en sus presupuestos de 2026 ... para inversiones en infraestructuras sanitarias en toda la provincia son «claramente insuficientes para construir o terminar la Torre Norte del Hospital Santa Ana de Motril y el centro de especialidades«.

Ante el Hospital Santa Ana de Motril junto al secretario general del PSOE de Motril Francisco Sánchez-Cantalejo, Prieto ha dicho que «la ampliación del complejo hospitalario es otra de las promesas incumplidas de Moreno con la Costa Tropical y con toda Granada por lo que la ciudadanía va a seguir viendo el agujero durante todo el año, a pesar de disponer del mayor presupuesto gracias a las transferencias del Gobierno de España».

Prieto ha criticado que el presupuesto andaluz para 2026 «repite el mismo modelo de recortes y abandono que ha llevado a la sanidad pública andaluza a su peor situación en la historia reciente. Moreno presume de presupuestos históricos, pero la realidad es que estamos ante una sanidad pública saqueada para enriquecer a la privada», ha afirmado.

La socialista ha advertido que «mientras el presupuesto público crece un 65% desde 2018, los conciertos con la sanidad privada lo hacen un 72%, un reflejo del plan privatizador que el PP ejecuta sin pudor». En Granada, solo en 2025, ha recordado, «se han recortado 16 millones de euros en personal sanitario, lo que explica las plantillas agotadas, la falta de sustituciones y las listas de espera interminables».

La parlamentaria ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana prevista este domingo tanto en la capital como en Motril.

«Tenemos que salir a la calle a defender nuestra sanidad pública, porque nos la están arrebatando. Granada y Motril tienen que levantar la voz. No podemos permitir que se sigan derivando millones a la privada mientras nuestros hospitales se caen a pedazos y nuestros vecinos esperan meses para una cita médica», ha concluido

Por su parte, el secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha mostrado su rechazo a que el gobierno andaluz pretenda «seguir haciendo negocio con la sanidad pública» por lo que ha abogado por «impedir» que el PP siga en la Junta de Andalucía y que Moreno Bonilla vuelva a ser presidente.