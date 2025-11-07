Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Ángeles Prieto y Francisco Sánchez-Cantalejo junto a otros represetantes socialistas de Motril

El PSOE denuncia que «con los dos millones de la Junta para inversiones sanitarias no se finaliza la ampliación del Hospital de Motril»

María Ángeles Prieto llama a la movilización este domingo «para defender la sanidad pública y frenar el plan privatizador de Moreno»

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:16

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha denunciado que los dos millones de euros consignados por la Junta de Andalucía en sus presupuestos de 2026 ... para inversiones en infraestructuras sanitarias en toda la provincia son «claramente insuficientes para construir o terminar la Torre Norte del Hospital Santa Ana de Motril y el centro de especialidades«.

