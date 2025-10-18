Protesta naval en Almuñécar para defender la pesca recreativa

«Sí a la regulación, no a la prohibición». Este es el grito con el que este sábado por la tarde una decena de embarcaciones ... de Almuñécar participaron en la primera manifestación naval para protestar por la prohibición de la pesca recreativa y de autoconsumo en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, que ha implementado la Junta de Andalucía.

El mar de Almuñécar se llenó de barcos, bocinas y pancartas. La manifestación, organizada por la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical arrancó a las cuatro y media de la tarde desde el varadero de La Herradura, junto al río. Las embarcaciones, muchas de vecinos de la zona y clubes de pesca, navegaron por la bahía y rodearon la ZEC. No pudieron llegar frente al Peñón del Santo y la playa Puerta del Mar por el fuerte temporal de levante.

El portavoz, Jorge Homero Barbero Carvajal, explicó que la manifestación se debe a la falta de respuesta por parte de la Junta. «Nos prometieron que en septiembre tendríamos una respuesta y seguimos igual, sin noticias. Hemos sido pacientes, pero ya está bien», lamentó. Según Barbero, en julio se reunieron con el delegado de Medio Ambiente en Granada, Manuel García, y con el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, quienes se comprometieron a estudiar una posible suspensión del artículo 2 del reglamento, el que prohíbe la pesca recreativa. La asociación propuso poder diseñar una regulación más equilibrada, pero «no ha llegado ni una llamada».

«Nos echamos a la mar para que no se le prohíba al pueblo lo que ha sido suyo desde siempre», dijo Barbero. «Queremos una regulación justa, no que se expulse a los vecinos de su entorno para convertir nuestras aguas en parques privados».

Los pescadores aseguran que su actividad es sostenible y perfectamente compatible con la protección del medio marino.

El Ayuntamiento de Almuñécar respalda las reivindicaciones de los pescadores. «Estamos 100% de acuerdo con la protección de una zona con tanto valor como la Punta de la Mona, pero creemos que es perfectamente compatible con la pesca tradicional», declaró en mayo el alcalde sexitano Juanjo Ruiz Joya.

La manifestación de este sábado es solo la primera de varias acciones que la asociación planea si la Junta no responde. Los pescadores advierten que no será la última si no reciben respuestas: «No queremos un enfrentamiento, solo que nos escuchen. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados», advirtió Barbero.