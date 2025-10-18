Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Embarcaciones que salieron a protestar con bocinas por las restricciones de pesca. MJ Arrebola

Protesta naval en Almuñécar para defender la pesca recreativa

La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical realiza una manifestación naval para reclamar a la Junta una regulación más justa en la ZEC Punta de la Mona

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Almuñécar

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:51

Comenta

«Sí a la regulación, no a la prohibición». Este es el grito con el que este sábado por la tarde una decena de embarcaciones ... de Almuñécar participaron en la primera manifestación naval para protestar por la prohibición de la pesca recreativa y de autoconsumo en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, que ha implementado la Junta de Andalucía.

