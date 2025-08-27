Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrada a la vivienda de Motril en la que se produjo el suceso. MJAT

A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril

Ocurrió en la mañana del pasado domingo y el caso se investiga como violencia de género

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:47

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional tras presuntamente matar a su compañera sentimental en Motril. Fuentes del ... cuerpo indican que fue arrestado por un delito de homicidio, sin aportar más datos, puesto que se ha decretado secreto de sumario. La investigación continúa abierta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

