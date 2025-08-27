A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
Ocurrió en la mañana del pasado domingo y el caso se investiga como violencia de género
Granada
Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:47
Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional tras presuntamente matar a su compañera sentimental en Motril. Fuentes del ... cuerpo indican que fue arrestado por un delito de homicidio, sin aportar más datos, puesto que se ha decretado secreto de sumario. La investigación continúa abierta.
Este periódico ha podido saber, por fuentes conocedoras del caso, que el suceso tuvo lugar durante la mañana del pasado domingo en una vivienda del municipio. La mujer no murió en el acto, fue trasladada con vida al Hospital de Neurotraumatología de Granada. Falleció unas horas después.
Los resultados de la autopsia revelan que la mujer recibió múltiples golpes que le causaron la muerte, tal y como señalan las mismas fuentes. Sobre su pareja pesaba una orden de alejamiento que había sido quebrantada unos días antes. Ambos habían estado juntos en la vivienda de él.
La Policía Nacional arrestó al hombre, en primer lugar, por un delito de quebrantamiento de condena. Una vez se confirmó la muerte de su pareja, le fue imputado un delito de homicidio. Fuentes judiciales señalan que ya ha sido enviado a prisión provisional. El tema se investiga como violencia de género.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.