El presunto asesino de Almuñécar: «A lo mejor te hago un favor quitándote la vida»

«A mí no me gusta entrar en la cárcel por tonterías. Me gusta entrar por una cosa chunga, que me echen una condena grande. A mí me da vergüenza entrar por las condenas chicas: por pegar a una mujer, por robarle a una vieja, a mí esas cosas me dan vergüenza. Yo entro por un delito grave», dijo a través de las redes sociales el presunto homicida de un joven de Almuñécar minutos antes de que, supuestamente, perpetrase el crimen. Esa afirmación fue premonitaria:el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad sexitana ordenó ayer el ingreso en prisión de F. P., el supuesto autor de los mensajes, por la presunta comisión de un asesinato, el delito más grave que hay en el Código Penal.

No es el único aviso que el sospechoso hizo en internet en los momentos previos al suceso, que ocurrió alrededor de las tres de la tarde del pasado viernes en la calle Puerta Vélez del municipio costero. En otro vídeo de los que circulan por las redes llega a decir: «A lo mejor te hago un favor quitándote la vida», advierte, al tiempo que, supuestamente, conmina a la víctima a que vaya a su encuentro: «Estoy preparado», sentencia en otra grabación.

Prisión permanente

En este sentido los familiares y amigos del fallecido, un joven de 33 años llamado Gaby y padre de dos hijos, aseguraron que el supuesto atacante llevaba meses acosándolo. Según el portavoz de sus allegados, el criminalista forense Carlos García, el asedio era continuo. «Lo citaron, lo hostigaron por redes sociales, lo amenazaban casi a diario. Gaby intentó evitar este enfrentamiento hasta el final. Fue al lugar para hablar, para cerrar de una vez este capítulo, pero el agresor llegó armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Esto no fue una pelea. Fue un asesinato», afirmó durante una concentración celebrada a las puertas de los juzgados de Almuñécar para reclamar justicia y la prisión permanente revisable para F. P., la máxima pena que prevé la legislación española actualmente.

En el acto de protesta, los familiares dijeron tener pruebas de la persecución a la que estaría sometido Gaby: capturas de pantalla de mensajes que amenazaban al fallecido, vídeos en los que se observa al presunto asesino provocándole. «Fue directo a matarlo. Le tendió una trampa. Y tras clavarle catorce puñaladas, simplemente se quedó mirándolo mientras se desangraba. Ni un gesto de ayuda, ni un gramo de humanidad», relató su madre, Lenny de Jesús, mientras sostenía una fotografía de su hijo.

El difunto, según los participantes en la manifestación, era un trabajador incansable que tenía varios empleos para sostener a su familia: vigilante de seguridad, albañil y entrenador de boxeo para niños. Su vida, añadieron, giraba en torno a sus dos hijos, Iker, de 13 años, y Valeria, de 7. Quienes lo conocían le describieron como una persona humilde, educada, respetuosa y siempre dispuesta a ayudar. «Gaby era un niño querido, un hombre bueno, que no se metía con nadie. Se ganó el respeto de todos, y eso no se compra, eso se gana», añadió entre lágrimas su progenitora.

Indignación y duelo

La indignación y el duelo impulsaron a más de un centenar de personas a congregarse ante los juzgados sexitanos desde primera hora de la mañana. Sabían que el investigado iba a comparecer tras permanecer en los calabozos de la Guardia Civil tras ser detenido el viernes en el mismo lugar de los hechos.

Los concentrados mostraron carteles con lemas como 'Justicia por Gaby'; '14 puñaladas no son defensa' o 'No fue defensa, fue asesinato'. No hubo incidentes y la Benemérita desplegó a unos veinte agentes en la zona para vigilar el desarrollo de los acontecimientos.