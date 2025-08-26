Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas» La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toña Antequera, comenta los cuidados especiales que se realizan para el mantenimiento de «uno de los mayores tesoros naturales del municipio»

IDEAL Martes, 26 de agosto 2025, 11:58 Comenta Compartir

Un año más, la cala de La Rijana, en el término municipal de Gualchos-Castell de Ferro, vuelve a consolidarse como una de las playas más valoradas, visitadas y admiradas de la Costa Tropical. Su entorno natural único, la pureza de sus aguas cristalinas, su gran valor ecológico y la riqueza de su fauna y flora submarina la convierten en un auténtico paraíso para los amantes del mar, la naturaleza y la tranquilidad.

Para muchos, este paraje era desconocido. Su localización, con un acceso diferente al resto de playas de la provincia, puede hacer que pase desapercibido entre los que no saben de él. Sin embargo, su reciente popularidad, gracias a las redes sociales o la reconocida canción donde la playa le da el nombre, ha hecho que muchos puedan ver este rincón de la costa granadina con sus propios ojos.

Todo el que pisa la arena y se adentra en el agua turquesa, que la hace tan característica, se sorprende de que la cala se ubique a menos de una hora del centro de la ciudad. Cuenta con un parking, algo muy valorado entre los visitantes. Además, tan solo se deben andar menos de cinco minutos hasta llegar allí y poder tender la toalla.

La prestigiosa revista Viajar ha vuelto a situar a La Rijana entre las playas más hermosas y recomendables de la provincia, un reconocimiento que premia no solo la belleza natural del enclave, sino también el esfuerzo constante del Ayuntamiento por mantener y preservar este espacio privilegiado.

Comunicado del municipio

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toña Antequera, ha destacado que «La Rijana es uno de los mayores tesoros naturales de nuestro municipio, y nuestra prioridad es seguir trabajando para que conserve su esencia. El cuidado de sus aguas, la protección de su entorno y la gestión responsable de sus recursos son fundamentales para garantizar que vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando de este paraíso en las mejores condiciones».

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro lleva a cabo labores continuas de mantenimiento, limpieza, vigilancia medioambiental y control de accesos, además de colaborar con diferentes entidades para garantizar la preservación de este espacio natural protegido.

Gracias a estos esfuerzos, La Rijana sigue siendo uno de los destinos imprescindibles para quienes buscan playas vírgenes, buceo en aguas transparentes y rincones donde conectar con la naturaleza.