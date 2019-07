Poniente azota de nuevo y reaparece el escalón de Playa Granada Javier Martín El temporal registró olas de dos metros; la Asociación de Chiringuitos espera que las excavadoras entren hoy en la arena para nivelarla PILAR GARCÍA-TREVIJANO Motril Domingo, 28 julio 2019, 01:39

El temporal de Poniente azota de nuevo la Costa y arranca la arena de Playa Granada. El viento y el oleaje desnudan el litoral motrileño que no termina de recuperarse. El mar se ha comido la orilla dejando el tedioso escalón que tanto fastidia a los bañistas y empresarios. No hace ni un mes que el primer temporal de la época estival conseguía ganar un pulso a la playa. Ahora el Ayuntamiento tendrá que hacer un ingente esfuerzo para que las máquinas nivelen el relieve otra vez.

Los chiringuiteros tendrán que replegar las sombrillas para que las niveladoras y excavadoras del Ayuntamiento se pongan manos a la obra y amortigüen los bocados del temporal. La playa motrileña se someterá así a otra actuación de emergencia. Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos, mostró a IDEAL la preocupación de los empresarios. Es el segundo temporal que capean en plena temporada alta para el turismo y no quieren que la aparición del escalón y su repercusión mediática dañen la imagen de Motril. «El Ayuntamiento y la Dirección de Costas pondrán cartas en el asunto y en unos días estará todo solucionado. El escalón desaparecerá y con él la preocupación de todos los negocios». «Tengo el compromiso del Consistorio de que actuarán rápido para paliar todos los efectos», reiteró. Trujillo afirma que la afluencia de turistas este verano «está siendo alta», sin embargo lamenta que han sido varios fines de semana en los que ha predominado el mal tiempo. De forma clara y contundente el presidente de los chiringuiteros manifiesta que la única solución efectiva es la construcción de un espigón y anima a las administraciones a agilizar el proceso. «Llevamos ocho años con el mismo discurso. Es necesario abordar el proyecto y la construcción del espigón. El trasvase de arena que hizo Costas ha aguantado el invierno, pero no el verano», concluyó.

El escalón, al igual que el de Marina del Este, es un clásico de esta playa que no cuenta con sistema de defensa y sin embargo es una de las tres granadinas que poseen una bandera azul. La dirección provincial de Costas no efectuó actuaciones de regeneración en Playa Granada, tras el gran aporte de arena (200.000 metros cúbicos) que se llevó a cabo en 2018. El trasvase iba a aguantar en teoría este año también y supuso el desembolso de 700.000 euros.

La aportación de arena se ejecutó en pleno junio, y -como no- estuvo lleno de controversia. La actuación requería el uso de maquinaria pesada por lo que se tuvo que prohibir el baño para que garantizar la seguridad de los usuarios. Los camiones trasladaron la arena desde el extremo oriental de la playa de Motril, la zona de El Cable, hasta el límite con Salobreña. La Asociación de Chiringuiteros descarta que «a estas alturas del verano» se proceda de nuevo al trasvase.

Por su parte, Ecologistas en acción emitió ayer un comunicado en el recriminó que la reposición de arena no es útil para la playa. «La administración repone con dinero público las playas, a pesar de ser conscientes de que no sirve para nada». «Que el mar se esté comiendo la costa no es culpa de Costas. Según las previsiones más optimistas, el agua adentrará la tierra decenas de metros en los próximos años», aguró.

Se espera que hoy domingo remita el temporal y que la 'playa menguante' se reponga. El viento aulló con fuerza en el resto del litoral granadino. Los puestos de vigilancia izaron la bandera roja en todas las playas a excepción de Velilla en el que se colgó la bandera amarilla. Los socorristas apuntaron que las olas alcanzaron los dos metros.