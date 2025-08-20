Polopos mejora sus servicios e infraestructuras con distintos programa de ayudas de la Junta El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, visita la localidad que ha recibido más de 128.000 euros a través del PFEA y MEINFRA

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, y el alcalde de la localidad de Polopos-La Mamola, Matías González, han mantenido una reunión en el Ayuntamiento de la localidad para conocer el estado de los proyectos impulsados a través del PFEA, así como de otras aportaciones de la Junta, como es el caso de MEINFRA.

Las distintas partidas suman un total de 128.158 euros, permitiendo llevar a cabo distintas mejoras en servicios e infraestructuras municipales, que además han facilitado la creación de empleo en la localidad, con un total de 216 trabajadores y cerca de 3.800 jornales.

Las obras a cargo del PFEA han actuado en el camino de la Torre Cautor, «un camino de gran atractivo paisajístico, en el se ha dado empleo a 32 personas con más de 585 jornales, e invertido cerca de 20.000 euros», según Recuerda.

Este mismo programa, en distintas ediciones desde 2019, ha dado la posibilidad de mejorar la limpieza en monte y playa, dotar de un servicio de mantenimiento de la línea de costa, adecuar las vías del municipio, el arreglo del vía Haza del Trigo o el de la fuente de Polopos. Otro de los frutos de este Plan de Fomento y Empleo Agrario ha sido la construcción de una nave de uso industrial, el arreglo de caminos turísticos y de un edificio de uso hotelero rural.

