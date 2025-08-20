Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Polopos mejora sus servicios e infraestructuras con distintos programa de ayudas de la Junta

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, visita la localidad que ha recibido más de 128.000 euros a través del PFEA y MEINFRA

Ideal

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:41

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, y el alcalde de la localidad de Polopos-La Mamola, Matías González, han mantenido una reunión en el Ayuntamiento de la localidad para conocer el estado de los proyectos impulsados a través del PFEA, así como de otras aportaciones de la Junta, como es el caso de MEINFRA.

Las distintas partidas suman un total de 128.158 euros, permitiendo llevar a cabo distintas mejoras en servicios e infraestructuras municipales, que además han facilitado la creación de empleo en la localidad, con un total de 216 trabajadores y cerca de 3.800 jornales.

Las obras a cargo del PFEA han actuado en el camino de la Torre Cautor, «un camino de gran atractivo paisajístico, en el se ha dado empleo a 32 personas con más de 585 jornales, e invertido cerca de 20.000 euros», según Recuerda.

Este mismo programa, en distintas ediciones desde 2019, ha dado la posibilidad de mejorar la limpieza en monte y playa, dotar de un servicio de mantenimiento de la línea de costa, adecuar las vías del municipio, el arreglo del vía Haza del Trigo o el de la fuente de Polopos. Otro de los frutos de este Plan de Fomento y Empleo Agrario ha sido la construcción de una nave de uso industrial, el arreglo de caminos turísticos y de un edificio de uso hotelero rural.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  4. 4

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  5. 5 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  6. 6

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  7. 7 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  8. 8

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  9. 9 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  10. 10

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Polopos mejora sus servicios e infraestructuras con distintos programa de ayudas de la Junta

Polopos mejora sus servicios e infraestructuras con distintos programa de ayudas de la Junta