La Policía Local refuerza la seguridad vial con una campaña de vigilancia sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP) Esta campaña ha intensificado la vigilancia de este tipo de vehículos con la realización de 60 controles y 30 sanciones a conductores con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a peatones y conductores

Ideal Jueves, 23 de octubre 2025, 14:02 Comenta Compartir

Durante estos últimos meses, la Policía Local de Motril ha desarrollado una campaña orientada a la vigilancia y el control de los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) con el objetivo de concienciar para un buen uso de estos medios de transporte urbanos tan cómodos y saludables.

Estos controles han tenido como objetivo lograr un incremento de la seguridad tanto de peatones como de conductores, así como la prevención de accidentes de tráfico y la contribución con el buen orden de la movilidad por la ciudad haciendo un uso adecuado tanto de la bicicleta como de los VMP. Como resultado de esta campaña de seguridad se han llegado a realizar un total de 60 controles específicos para este tipo de vehículos, los cuales se suman a las vigilancias de las unidades policiales, con el resultado de que se han propuesto para sanción a unos 30 conductores.

En este contexto, desde el área de Seguridad Ciudadana se ha informado de que se está trabajando actualmente en la elaboración de una nueva ordenanza que se encargue de la gestión municipal de estos Vehículos de Movilidad Personal para lograr una inclusión social adecuada y en función a las necesidades de la población motrileña.

Además, la Policía Local ha subrayado que, durante esta campaña, se ha efectuado una vigilancia especial a estos conductores de VMP para que su circulación se realizara correctamente por las calzadas o los carriles bici de la ciudad y nunca por aceras, recordando que está totalmente prohibido el uso de cascos y el empleo de los teléfonos móviles o similares, al igual que estos conductores tienen la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

Asimismo, solo se permite un único ocupante por patín y estos deberán utilizar alumbrado y prendas o elementos reflectantes en horario nocturno. Con motivo de esta campaña se han intensificado los controles en distintos puntos de la ciudad durante estos meses para concienciar a los usuarios de VMP de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente y con ello contribuir a garantizar una movilidad segura por las calzadas de Motril.