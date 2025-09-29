Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Policía Local de Motril celebra su patrón

El cuerpo ha celebrado los actos en honor a su Patrón reconociendo la labor de agentes, personas e instituciones

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:38

Como cada 29 de septiembre, Motril ha conmemorado la festividad de San Miguel Arcángel, Patrón de la Policía Local, con una jornada marcada por los actos institucionales y el reconocimiento a la labor de los agentes. La conmemoración de este día tan especial ha comenzado con la Misa, oficiada en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y ha culminado con la entrega de honores y distinciones a los agentes del Cuerpo y el reconocimiento a instituciones como el coro de la Virgen de la Cabeza, la Unidad Canina de Protección Civil, el fotógrafo José Carlos Maldonado, el subteniente de Tráfico y sargento de la Guardia Civil por su colaboración.

Durante la celebración, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado en su intervención que esta festividad es «una cita ineludible para rendir homenaje a quienes, día tras día, velan por nuestra seguridad y por el orden y bienestar de la ciudad».

García Chamorro ha subrayado que formar parte de la Policía Local «va mucho más allá de la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Sois la cara cercana de la administración municipal, quienes acompañáis a nuestros vecinos en los momentos difíciles, garantizando la convivencia, y protegiendo el patrimonio y los espacios que todos compartimos».

En este sentido, ha querido trasladar un mensaje directo a los agentes: «Desde el Ayuntamiento, y como alcaldesa y motrileña, quiero expresaros mi más absoluto agradecimiento por vuestra entrega. Os admiro por todo lo que sois. Por vuestro trabajo, que exige coraje, profesionalidad y una constante disposición al servicio de los demás».

La alcaldesa también ha señalado que esta festividad es un momento para reforzar el compromiso entre la institución municipal y el cuerpo: «Sois nuestro eslabón con la ciudadanía y es nuestro deber, como responsables públicos, redoblar esfuerzos y seguir avanzando juntos. Sé que no es fácil, pero ahora más que nunca necesitamos mantenernos unidos y velar por la seguridad de Motril».

