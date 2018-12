La playa también es para el invierno en la Costa Tropical

El invierno ha arrancado, pero en la Costa no se nota demasiado. La imagen podría parecer de otra época del año, pero no, es 21 de diciembre y en las playas granadinas hay movimiento. El sol parece que no quiere marcharse.

Con unas temperaturas que ronda los 20 grados y un cielo totalmente despejado, Papá Noel lo va a tener difícil para llegar en trineo a la Costa.

Si las previsiones de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) se cumplen, el buen tiempo seguirá al menos hasta el año que viene que, eso sí, está ya a la vuelta de la esquina.