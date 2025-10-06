Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La parcela donde se levantará el hotel de los propietarios del Victoria.

Playa Granada estrenará en 2028 un nuevo hotel con parque acuático incluido

El propietario del Victoria de Almuñécar iniciará el próximo año las obras de un gran 'todo incluido' de 185 habitaciones

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:32

La Avenida Mayor Zaragoza, justo en la rotonda de entrada a Playa Granada desde la autovía, tiene una gran parcela de suelo hotelero que lleva ... más de dos décadas dormida y que ahora, por fin, está a punto de despertar. El propietario de los terrenos, el empresario hotelero José Andrés Fernández, dueño del emblemático hotel Victoria de Almuñécar y otros negocios de hostelería, tiene previsto pedir la licencia de obras para comenzar la construcción de un gran hotel a principios del próximo año. «La idea es comenzar las obras entre abril y mayo de 2026 para abrir las puertas para junio de 2028», confirma Fernández.

