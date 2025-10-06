Playa Granada estrenará en 2028 un nuevo hotel con parque acuático incluido

La Avenida Mayor Zaragoza, justo en la rotonda de entrada a Playa Granada desde la autovía, tiene una gran parcela de suelo hotelero que lleva ... más de dos décadas dormida y que ahora, por fin, está a punto de despertar. El propietario de los terrenos, el empresario hotelero José Andrés Fernández, dueño del emblemático hotel Victoria de Almuñécar y otros negocios de hostelería, tiene previsto pedir la licencia de obras para comenzar la construcción de un gran hotel a principios del próximo año. «La idea es comenzar las obras entre abril y mayo de 2026 para abrir las puertas para junio de 2028», confirma Fernández.

Los terrenos, del tamaño de dos campos de fútbol, están destinados desde hace más de dos décadas a construir el segundo hotel de esta zona turística donde se han desarrollado en este tiempo 2.700 viviendas principalmente de segunda residencia, en torno al campo de golf, pero tan solo existe un hotel, el actual Impressive Playa Granada de cuatro estrellas, que se construyó en 2005. Si nada se tuerce, 23 años después se estrenará el segundo gran hotel que aún no está bautizado, aunque la familia propietaria se plantea mantener en el nombre la marca Victoria. El proyecto contempla un hotel de 185 habitaciones –cincuenta más que el Victoria Playa de Almuñécar– que incluirá como gran novedad un parque acuático interior.

«En Almuñécar prácticamente hemos logrado romper la estacionalidad y es el momento de abrir un hotel en una zona con muchas posibilidades como Playa Granada» José Andrés Fernández Propietario del hotel Victoria

José Andrés Fernández adquirió la parcela hotelera de 12.500 metros a finales de 2011 con la idea de apostar por Playa Granada a futuro. «Es el momento oportuno, en Almuñécar prácticamente hemos logrado romper la estacionalidad, tenemos el hotel a un 98% de ocupación en estos momentos, y es el momento de abrir un hotel en un nuevo destino con muchas posibilidades como Playa Granada», esgrime.

El nuevo hotel se enfocará al segmento vacacional de las familias en verano con el gran aliciente del parque acuático, mientras que en temporada baja se replicará el modelo del hotel de Almuñécar, con los mismos operadores que ya trabajan con el Victoria. «Playa Granada tiene el aliciente del campo de golf, también es atractiva para los amantes del ciclismo y el senderismo. Sí adolece todavía de servicios y de gran número de restaurantes por lo que entendemos que el modelo tendrá que ser el de todo incluido», añade.

El hotel se estructurará en dos edificios paralelos de bajo más tres plantas y un ático con 'sky bar'. Entre los dos edificios se situará una gran terraza con zonas de hamacas y sombrillas, cafetería y una piscina climatizada para mantenerla abierta en invierno. El gran gancho para los pequeños será el parque acuático, exclusivo para los clientes del hotel, que lejos de ser la típica piscina central con un par de toboganes será un auténtico complejo de atracciones con más de 70 metros de largo por 25 de ancho.