La planta de compostaje de Motril reabre tras semanas cerrada

La planta de tratamiento de residuos vegetales de Motril ha vuelto a abrir sus puertas después de casi un mes cerrada. La instalación, de 25 ... hectáreas y gestionada por la Diputación de Granada, llevaba sin actividad desde el 5 de agosto por encontrarse colapsada. El cierre llegó en el peor momento posible, justo cuando cientos de agricultores de la Costa necesitaban limpiar sus invernaderos para preparar la nueva campaña de siembra.

La situación generó cierta preocupación en el campo con montañas de restos de tomate, pimiento, pepino o cherry se acumulaban en los caminos rurales y en los pasillos de los invernaderos.

El diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla, explicó que parte de los residuos que estaban colapsando la instalación se han trasladado de manera excepcional al vertedero de Alhendín, mientras que el resto se ha tratado en el propio centro de compostaje. «Lo que hemos pedido a los agricultores y a los transportistas es que la entrada de residuos sea escalonada, para evitar un nuevo colapso. La planta está abierta y la idea es que no vuelva a cerrarse», señaló Mancilla.

El responsable provincial recordó además que, de cara a la próxima campaña no se permitirá la entrada de residuos vegetales mezclados con rafia plástica u otros materiales impropios tal y como señala la normativa vigente.

«La planta se mantendrá abierta hasta que los agricultores terminen de limpiar sus invernaderos. Lo importante es que todos los residuos se recojan y se gestionen», aseguró Mancilla.

Desde la reapertura, los camiones han vuelto a entrar en la planta de Motril. «Hoy no me va a dar tiempo a todo, pero traeré unos 15 o 20 contenedores, unos 4.000 o 5.000 kilos más o menos», explicó Juan Manuel Rodríguez López, empresario de Verdes Motril, sociedad dedicada a la recogida de basura vegetal.

En las zonas de Carchuna y Calahonda la reapertura se ha recibido con especial alivio. Agricultores como Lidia Puga y José Triguero reconocían que habían llegado a acumular más de 2.500 metros de matas y 2.000 kilos de restos vegetales a la espera de poder llevarlos a la planta.

Por su parte, Juan Barros, otro agricultor de Carchuna, explicaba que sus residuos llevaban semanas acumulados: «Dentro del invernadero estuvieron 14 o 15 días, y luego fuera otros 20 días más. Esto no puede volver a repetirse».

Plan de futuro

Aunque el sector agrícola celebra la apertura, también persisten las dudas sobre el futuro de la planta. El presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda, Juan Alberto Ferrer, manifestó su satisfacción por la reapertura, pero reclamó mayor claridad y comunicación por parte de la Diputación:

«Estamos contentos con que la planta vuelva a funcionar, porque es un alivio para nuestro pueblo. Pero seguimos con incertidumbre. No sabemos si permanecerá abierta de manera definitiva o si volverá a cerrarse en unos meses. Tampoco tenemos información sobre si se va a modificar la Ley A7-2022, que consideramos parte del problema», señaló Ferrer.

El presidente lamentó que las reuniones solicitadas a la Diputación aún no se hayan materializado: «Carecemos de directrices claras. Nos enteramos de la reapertura hace tres o cuatro días y no directamente desde la Diputación. Agradecemos que se haya reabierto, pero necesitamos saber cuál es el plan de futuro».

Por ahora, la planta seguirá abierta y los agricultores de la Costa pueden respirar tranquilos mientras avanzan con la limpieza de sus invernaderos.