El pintoresco bar de Motril de los grafitis: de Camarón a la Pantoja

El bar motrileño 'Esquina 13' ha captado la atención tanto de vecinos como de los turistas que pasan por su puerta. Este bar de tapas se ha convertido en un «referente» no solo por su oferta gastronómica, sino también por tener unos impresionantes grafitis pintados en las paredes.

'Esquina 13' abrió sus puertas en 2017, con una propuesta de comida casera basada en recetas familiares que han sido el sello distintivo del local. Chema García, vecino de Motril, decidió abrir su propio negocio después de pasar tiempo trabajando en Singapur, donde era jefe de cocina.

«Empecé con el local, pero mi madre era quien se encargaba de la cocina. Después, fui tomando el relevo y me quedé con las recetas de ella», cuenta Chema con una sonrisa. Los platos más populares del bar son las croquetas caseras, empanadas, huevos rotos, el cachopo de pollo con jamón y queso, y su especialidad que son las roscas.

Un giro artístico con los grafitis

Aunque el bar lleva varios años abierto, fue hace poco más de un mes cuando el local experimentó una transformación radical. Chema decidió dar un giro creativo al bar, inspirándose en los consejos de un amigo, quien lo animó a decorarlo con grafitis.

«Al principio no sabía cómo iba a quedar. Me daba miedo, pero después de ver el trabajo de mi amigo en otros países, me convencí. Decidí que los grafitis aquí en España deberían ser de personajes españoles, para que la gente se sintiera identificada», explica Chema.

Así, las paredes del bar se llenaron de grafitis de figuras de la cultura española, como Camarón de la Isla, Isabel Pantoja, Salvador Dalí, Picasso y la legendaria Lola Flores. Estos retratos caricaturizados invitan a los clientes a echarse fotos con ellos. «La gente viene aquí, ve a Pantoja en la pared y dice '¡Mira, estoy con Pantoja!' y empieza el cachondeo, que es lo que buscamos, crear un ambiente divertido», añade.

Isabel Pantoja, Picasso y una caricatura del propio Chema. MJAT

«Queríamos que fuera un lugar alegre, en el que la gente pudiera relajarse y olvidarse del estrés. En lugar de las típicas barras de madera y ambientes serios, buscamos algo que transmitiera felicidad», explica el grafitero Mario Mazo.

El 'Esquina 13' no ha dejado de sorprender a sus clientes desde que abrió sus puertas, y la intervención artística es solo el comienzo de lo que Chema y Mario tienen planeado para el bar. El próximo paso es pintar las mesas del local, para seguir creando un ambiente único. «Poco a poco vamos a ir haciendo más cosas, siempre con la idea de mantener ese aire fresco y divertido que nos caracteriza», dice Chema.

La mezcla de tapas caseras, arte urbano y un ambiente relajado y divertido ha convertido al local en un punto de encuentro para los amantes de la buena comida y el buen ambiente.