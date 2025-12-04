Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jornada de pesca en el puerto de Motril. Javier Martín

Los pescadores de Motril preocupados por la propuesta de la Comisión Europea de limitar a 10 días la pesca en 2026

Los armadores del litoral denuncian que, pese a los buenos datos de recuperación del Mediterráneo, Bruselas plantea un recorte «inasumible»

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:53

Comenta

La flota de arrastre de Motril se enfrenta a una de las peores noticias que le podían dar este año. La Comisión Europea ha propuesto ... reducir drásticamente los días de pesca para 2026, limitando la actividad de los barcos a apenas diez días al año. Una medida que llega justo cuando los pescadores empiezan a ver los frutos de sus años de esfuerzo y sacrificio.

