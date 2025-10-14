Una persona evacuada al hospital Santa Ana de Motril tras salirse de la vía en Albuñol El vehículo en el que viajaba la víctima colisionó contra un talud situado junto al arcén

MJ Arrebola Granada Martes, 14 de octubre 2025, 11:51

Una persona ha sido evacuada tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-4131, en el término municipal de Albuñol, a la altura del paraje de El Maurel, cerca del límite con Órgiva e Ítrabo, según han informado fuentes de la Policía Local.

El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaba la víctima se salió de la vía y colisionó contra un talud situado junto al arcén. Según los agentes de la Policía la víctima no presentaba heridas visibles ni signos externos de sangrado, aunque se desconocía su estado interno.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar procedieron a evacuar al ocupante en ambulancia hasta el hospital Santa Ana de Motril para conocer su estado de salud tras el accidente.

La Policía Local de Albñol permanece en el lugar del accidente a la espera de que llegue la Guardia Civil de Tráfico, que será la encargada de realizar el correspondiente atestado y determinar las causas del siniestro.