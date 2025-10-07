Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Patronato de Turismo celebra la presencia de Almuñécar–La Herradura en las revistas a bordo de Air Europa y Renfe

Ambos reportajes destacan la riqueza de la despensa tropical y el auge del Agroturismoº

Ideal

Martes, 7 de octubre 2025, 10:57

El número de octubre de «Europa» (Air Europa) publica una doble página bilingüe: «Almuñécar – La Herradura: Sabor tropical junto al Mediterráneo», y el nº 112 de «Club Renfe» incluye: «Almuñécar – La Herradura: Vivir el encanto tropical». Ambas cabeceras suman una amplia difusión a bordo y canales digitales, reforzando la desestacionalización y el posicionamiento del destino.

El Patronato Municipal de Turismo anuncia la aparición del destino en dos de las revistas a bordo con mayor alcance del país. La revista «Europa», de Air Europa, dedica en su edición de octubre un reportaje a doble página, en español e inglés, titulado «Almuñécar – La Herradura: Sabor tropical junto al Mediterráneo», una pieza que retrata el carácter mediterráneo y gastronómico del municipio a través de sus frutos tropicales, chiringuitos y experiencias de agroturismo.

Por su parte, el número 112 de «Club Renfe» —única revista a bordo para los viajeros de Renfe— recoge el artículo «Almuñécar – La Herradura: Vivir el encanto tropical», profundizando en la experiencia culinaria y el paisaje litoral del destino. Un contenido que pone el foco en nuestro «tropical lifestyle».

Ambos reportajes destacan la despensa tropical con la chirimoya -fruta de la que Almuñécar es principal productor mundial -, mango, aguacate o papaya, la creatividad gastronómica que fusiona raíces mediterráneas con sabores exóticos, y el papel de los chiringuitos como emblema de la vida junto al mar, más allá del espeto, con ensaladas de aguacate local, ceviches con mango o dulces de chirimoya, subrayando también el auge del agroturismo con visitas y catas.

Ante ambas publicaciones, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha declarado estar muy satisfecho. «Aparecer en las revistas a bordo de Air Europa y Renfe significa acompañar a miles de viajeros en el momento en que planean su próxima escapada. Es una acción estratégica para desestacionalizar y atraer visitantes fuera del verano, reforzando la economía local con un turismo de calidad.»

Por su parte, la concejala delegada de Turismo, Beatriz González Orce, ha añadido: «Estas publicaciones nos permiten divulgar, con un relato atractivo y muy cuidado, nuestra gastronomía de frutos tropicales, la excelencia de los chiringuitos y el agroturismo que crece con fuerza en fincas como San Ramón, El Pinero o Herradura Coffee Farm. Nuestro objetivo es claro: más escapadas y más pernoctaciones en otoño e invierno, con experiencias auténticas durante todo el año.»

Alcance y distribución acreditados:

«Europa»: tirada mensual de 30.000 ejemplares en papel, distribuidos a bordo de todos los aviones de la compañía y en salas de espera de aeropuertos. Versión digital con envío a más de 1 millón de clientes, presencia preferente en la home de Air Europa y envío con cada tarjeta de embarque, lo que eleva la audiencia potencial estimada a más de 1 millón de lectores. El 84% de los pasajeros declara haber leído la revista.

«Club Renfe»: 30.000 ejemplares impresos a bordo de todos los trenes de larga distancia AVE y Alvia, con audiencia total estimada de más de 1,8 millones de lectores. Renfe registra 29,9 millones de viajeros/año (2,6 millones/mes en AVE) y el tren es el medio preferido por el 48% de los viajeros de negocios en España.

En coherencia con esta estrategia de promoción continua en mercados nacional e internacional, «el Patronato avanza en nuevas campañas de proyección exterior que se darán a conocer en breve, orientadas a mercados estratégicos y a segmentos de gastronomía, naturaleza y experiencias», ha concluido Beatriz González.

