Supervisan y coordinar trabajos previos al Triatlón Nazarí Almuñécar Parque El Mediterráneo Ideal
El próximo 6 de septiembre

El Parque El Mediterráneo se prepara para acoger el VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí Almuñécar

Se supervisan los trabajos de acondicionamiento previos a la prueba, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de agosto

Ideal

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:34

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, acompañado del concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, han visitado el Parque El Mediterráneo con el objetivo de supervisar y coordinar los trabajos de acondicionamiento previos al VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí, que se celebrará el próximo sábado 6 de septiembre.

Durante el recorrido, los responsables municipales han comprobado el estado de los caminos y senderos que forman parte del recorrido de la prueba, así como las zonas de transición y áreas de paso del sector BTT y trail. Unos trabajos que incluyen labores de desbroce, limpieza y acondicionamiento de los caminos, para garantizar la seguridad de los participantes y la óptima organización del evento.

Luis Aragón ha señalado que «con estas actuaciones queremos asegurar que todas las instalaciones y recorridos estén en perfectas condiciones para el desarrollo de la prueba, facilitando la participación de los deportistas así como la experiencia del público».

Por su parte, Carlos Ferrón ha destacado que «el Parque El Mediterráneo es un espacio idóneo para este tipo de eventos, y desde el área de Parques y Jardines trabajamos para que los caminos y senderos estén perfectamente acondicionados».

El VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí Almuñécar, pionero en su modalidad y puntuable para la IV Copa de Andalucía de Triatlón Cros, además de formar parte del Circuito Provincial de Triatlón de Granada de la Diputación de Granada.

La prueba contará con un nuevo circuito de natación en la playa de El Pozuelo, con 500 metros en sentido de derecha a izquierda; un trazado BTT/urbano de 10,5 kilómetros y un sector trail de 3,8 kilómetros, ofreciendo recorridos atractivos y accesibles para todos los participantes.

Estas novedades permitirán la eliminación de tiempos de corte en bici y carrera, manteniéndose solo en natación con un margen amplio para que todos puedan finalizar. Otra de las novedades será el doble avituallamiento líquido en carrera y mecánico en el sector BTT, así como un área de transición optimizada, con ubicación por sexo y categoría.

Desde la organización han señalado que la bolsa finisher tendrá sorpresas y habrá palmeras gigantes para ganadores absolutos federados, barra con comida y bebida a precios populares, y zonas de entretenimiento para los más pequeños.

Este VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí Almuñécar está destinado a categorías desde juveniles en adelante. Las inscripciones están disponibles hasta el lunes 28 de agosto a las 23:59 horas en https://triatlonandalucia.org/competiciones/vi-triatlon-cros-sexitano387/

