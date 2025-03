Los padres de María Teresa piden un nuevo careo entre Tony King y Robert Graham

En este 2025 se cumplen 25 años de la desaparición de María Teresa Fernández y sus padres no han dejado de buscarla ni un solo ... día. La joven desapareció el 18 de agosto del 2000 durante las fiestas de Motril.

La familia considera que la búsqueda de personas desaparecidas ha mejorado, aunque aún queda mucho por hacer y ruega más medios. «Sin nuestra presión todo seguiría igual. Hemos conseguido que los desaparecidos se busquen inmediatamente. Primero era a las 48 horas y después un día después. A mi hija no la buscaron en tres meses», lamenta Teresa. «Pilló en pleno mes de agosto con los servicios policiales mermados, mi niña era mayor de edad y decían que volvería. Cuando quisieron darse cuenta mi niña no volvió. Escribimos hasta al presidente del Gobierno, José María Aznar, a la reina, al defensor del pueblo, al presidente de la Junta y conseguimos que miraran los agentes hasta en los pozos, pero ya había pasado tanto tiempo que ni los perros encontraron rastro», recuerda.

«Mejorar la coordinación entre comunidades y cuerpos de seguridad es fundamental. En Motril es territorio de Policía Nacional, pero en otros pueblos está la Guardia Civil y al principio nos pasó que la Guardia Civil no sabía nada porque no se comunicaban, vamos avanzando poco a poco y lentamente», añade. «Pedimos que lo demás no pasen por lo mismo que nosotros», argumenta.

La familia ha vuelto a solicitar de nuevo un careo entre Tony King y Robert Graham. «Lo único que nos queda pendiente es que confronten a Tony King con Robert Graham, después de que King le acusara de haber hecho desaparecer a mi hija. Que nos quede la satisfacción de que se ha hecho todo porque la investigación está estancada», señala esta madre coraje.

Para quien no recuerde el caso, un año antes de lo ocurrido con María Teresa desapareció en Mijas otra joven, Rocío Wanninkhof, y tres años después en Coín, Málaga, Sonia Carabantes. Las dos aparecieron asesinadas a los pocos días. El responsable fue Tony King, ciudadano inglés asentado en la Costa del Sol. Él acusó a Graham de haber matado a María Teresa, pero esta línea de investigación no dio resultados.