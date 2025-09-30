El 1 de agosto de 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto 940/2005 «por el que se segrega la ... Autoridad Portuaria de Almería-Motril en las Autoridades Portuarias de Motril y de Almería». La decisión se tomó en el Consejo de Ministros del 29 de julio a propuesta de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y quedó publicada en el BOE el 3 de agosto, con entrada en vigor inmediata y puesta en marcha de los nuevos órganos de gobierno en octubre de aquel año. No fue un trámite, fue un cambio de mando: a partir de entonces Motril tendría patrimonio, planificación y gestión propias. La ciudad lo vivió como lo que era: una vieja reivindicación que por fin se hacía realidad bajo un Ayuntamiento presidido entonces por Pedro Álvarez López. Hoy, con la perspectiva de dos décadas, conviene recordarlo con precisión y con la gratitud política debida.

¿Por qué se hizo? Los que lo vivimos en directo lo teníamos claro: el puerto crecía y la dependencia de Almería generaba solapamientos y lentitud en decisiones clave. El propio decreto lo explica con claridad: Motril había experimentado un importante crecimiento y presentaba expectativas de futuro por su ubicación; además, el aumento del tráfico aconsejaba dotarlo de autonomía de gestión para competir mejor. No hay que adornar el relato: lo que hubo fue una lectura correcta de la situación del puerto y de su hinterland. El Gobierno de entonces detectó un cuello de botella institucional y lo resolvió con decisiones políticas valientes que no todo el mundo respaldaba. Fue una apuesta clara por acercar las decisiones al territorio.

Veinte años después, los efectos se notan en la economía real. Un estudio de la Universidad de Granada cuantificó que quienes usan el puerto dejan cada año alrededor de 67,6 millones de euros en la Costa Tropical. No es gasto público, es consumo privado que entra en la comarca y se convierte en ingresos, nóminas e impuestos, sosteniendo 588 empleos equivalentes a tiempo completo.

En este tiempo, Motril ha diversificado y consolidado sus tráficos: además de los graneles líquidos, se ha hecho un nombre en cargas sobredimensionadas para la industria eólica con más de 5.000 palas movidas en un lustro, al tiempo que ha atraído inversión y concesiones que tensionan su zona de servicio. El turismo azul ha dado un salto cualitativo con cruceros como The World, New Amsterdam o el Norwegian Getaway en 2024, que situaron al puerto como enclave boutique de referencia. Y la Operación Paso del Estrecho ha afianzado un flujo humano y económico estable, con récord histórico en 2025 de más de 127.000 pasajeros y 32.000 vehículos, que consolidan a Motril como cuarto puerto español en la OPE.

Las asignaturas pendientes también pesan. La Zona de Actividades Logísticas, más de medio millón de metros cuadrados al norte de la dársena, acumula retrasos que frenan la competitividad. El sector PUE-1, con 294.000 m2, es mayoritariamente de la Junta de Andalucía a través de AVRA, pero comparte la propiedad con el Ayuntamiento de Motril, la Autoridad Portuaria y privados. Esa corresponsabilidad debe traducirse ya en suelo productivo, en naves y en empleo. Y la conexión ferroviaria, aunque pendiente de hoja de ruta estatal, sigue siendo decisiva para ampliar hinterland, abaratar costes y reducir emisiones.

Si 2005 fue la política con mayúsculas, 2025 debe serlo también. Una ZAL operativa y el tren al puerto son los objetivos necesarios para completar la gran decisión política de hace veinte años y garantizar que Motril, la Costa Tropical y la provincia sigan creciendo más y mejor.