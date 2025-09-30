Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Veinte años después

La creación de la Autoridad Portuaria de Motril, una decisión política correcta… y lo que falta por hacer

Paco Cantalejo

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:34

El 1 de agosto de 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto 940/2005 «por el que se segrega la ... Autoridad Portuaria de Almería-Motril en las Autoridades Portuarias de Motril y de Almería». La decisión se tomó en el Consejo de Ministros del 29 de julio a propuesta de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y quedó publicada en el BOE el 3 de agosto, con entrada en vigor inmediata y puesta en marcha de los nuevos órganos de gobierno en octubre de aquel año. No fue un trámite, fue un cambio de mando: a partir de entonces Motril tendría patrimonio, planificación y gestión propias. La ciudad lo vivió como lo que era: una vieja reivindicación que por fin se hacía realidad bajo un Ayuntamiento presidido entonces por Pedro Álvarez López. Hoy, con la perspectiva de dos décadas, conviene recordarlo con precisión y con la gratitud política debida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  5. 5 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  9. 9 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  10. 10 Detenido de nuevo el ladrón que asalta a mujeres mayores para robarle las joyas en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Veinte años después

Veinte años después