Colegio de Otívar. IDEAL

Otívar da un lavado de cara al colegio público con una inversión de más de 48.000 euros

Se ha realizado la sustitución de persianas y nuevo acristalamiento de las ventanas en varias aulas entre otras mejoras

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:59

Comenta

El Ayuntamiento de Otívar ha llevado a cabo durante las vacaciones estivales una importante actuación de mejora en el edificio antiguo del colegio público de la localidad, con una inversión de 48.369,86 euros. Según detallan desde el Consistorio, se ha realizado la sustitución de persianas y nuevo acristalamiento de las ventanas en varias aulas, la instalación de más de 80 pantallas de iluminación LED y la colocación de cinco aparatos de aire acondicionado, entre otras mejoras en las instalaciones.

Con anterioridad a esta intervención, el Consistorio ya había ejecutado diversas mejoras en el mismo edificio, como la renovación de los cuadros de contadores, sistemas de iluminación y señalización de emergencias, entre otros trabajos necesarios para adecuar las instalaciones a las normativas actuales.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención concedida por la Diputación Provincial de Granada, que mantiene su compromiso con los pequeños municipios y con la mejora de sus infraestructuras educativas.

Desde el Ayuntamiento han mostrado su satisfacción por el resultado de las obras y han manifestado su intención de continuar con nuevas inversiones en el colegio en los próximos años, con el objetivo de dotar al centro de un equipamiento moderno y en perfecto estado.

