Las obras del Paseo de Las Explanadas podrían concluir antes de diciembre

Las obras de remodelación integral del histórico Paseo de Las Explanadas superan ya el 65% de ejecución, cumpliendo los plazos establecidos y con la posibilidad ... de finalizar a finales de noviembre, antes de lo previsto.

Los trabajos, que comenzaron con la renovación completa de las infraestructuras básicas, han transformado ya gran parte del subsuelo del paseo. Según explicó el concejal de Gestión de Infraestructuras y Obras, José Balderas, se han instalado nuevos sistemas de recogida de aguas pluviales, redes de abastecimiento, alumbrado y riego automático.

«Antes Las Explanadas no tenía un sistema adecuado de drenaje y el agua se filtraba como podía. Ahora todo está canalizado y preparado», destacó Balderas, quien confirmó que la obra «va en plazo e incluso podría estar finalizada unos días antes de lo previsto, a finales de noviembre».

Con una inversión de 2.243.000 euros, financiada íntegramente con fondos municipales, el Ayuntamiento de Motril afronta una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años, con el objetivo de recuperar el esplendor y la esencia de este histórico enclave.

El proyecto abarca una superficie de 8.188 metros cuadrados, de los cuales 2.200 metros estarán dedicados a zonas ajardinadas. Además, contempla la creación de un bulevar central, la mejora de la accesibilidad e iluminación, nuevos espacios de descanso y convivencia, y áreas verdes con jardines renovados.

En la última visita a las obras, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó el carácter simbólico de esta actuación: «Queremos recuperar la esencia de este espacio en el que el agua siempre ha sido protagonista. Recuperaremos las fuentes y construiremos un anfiteatro en el lugar que ocupaba el antiguo quiosco de música, para acoger actividades culturales y conciertos, haciendo un guiño a nuestro pasado», señaló.

Tras 45 años desde su última gran reforma, el Paseo de Las Explanadas —inaugurado en 1856— promete convertirse de nuevo en el corazón social y cultural de Motril. Durante décadas, este lugar fue escenario de algunos de los eventos más importantes de la ciudad, como la feria de octubre, la Semana Verde y, hasta 1982, la feria de agosto.