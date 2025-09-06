Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución

Motril está cada vez más cerca que concluir la remodelación integral del histórico Paseo de Las Explanadas. Los trabajos, que alcanzan ya el 65% de ... ejecución, comenzaron con la sustitución de todas las infraestructuras básicas.

El edil encargado del área de Gestión de infraestructuras y obras, José Balderas, explicó que ya se han instalado los nuevos sistemas de recogida de aguas pluviales, el abastecimiento de agua, el alumbrado y el riego automático: «Antes Las Explanadas no tenía un sistema adecuado de drenaje y el agua se filtraba como podía. Ahora todo está canalizado y preparado».

Según Balderas, la obra va en plazo e incluso se prevé adelantar su finalización a finales de noviembre, antes de la fecha fijada para el principios de diciembre.

Tras 45 años sin realizarse una gran reforma, el Ayuntamiento decidió devolver el esplendor a este bulevar inaugurado en 1856, considerado el primer gran espacio urbano de la ciudad. Con una inversión de 1,7 millones de euros de fondos municipales, el proyecto supone una transformación de más de 8.500 metros cuadrados, de los cuales cerca de un 30% se destinarán a zonas verdes y ajardinadas. El objetivo, según el gobierno local, es doble: recuperar la esencia histórica del paseo y adaptarlo a las necesidades de la Motril del siglo XXI, dotándolo de mayor seguridad, accesibilidad y comodidad.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó la importancia de la intervención: «Desde los años 80 no se había acometido una reforma integral en Las Explanadas. Era una actuación muy necesaria no solo desde el punto de vista estético, sino también en materia de seguridad. Durante los trabajos se ha comprobado cómo determinadas zonas estaban en riesgo de colapso. Con esta obra damos respuesta a una carencia que podía haber supuesto un problema serio para vecinos y viandantes».

Por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo, María Ángeles Escámez, insistió en que no se trata de un simple «parcheo», sino de una actuación integral que garantizará la durabilidad del espacio para los próximos 40 o 50 años: «Queríamos mantener su identidad, pero dándole frescura, accesibilidad y nuevos equipamientos. Aquí habrá más de 50 bancos, fuentes ornamentales, arbolado de sombra y un anfiteatro para conciertos y actividades culturales».

Un paseo más moderno

El rediseño del paseo incluye paseos laterales más amplios, áreas de descanso, zonas de encuentro y nuevos jardines, además de un mobiliario urbano renovado y una iluminación moderna y eficiente. Además, se crearán espacios verdes con árboles de hoja caduca, pensados especialmente para dar sombra a los mayores que pasean cada día por el bulevar.

Además, se ha tenido en cuenta la seguridad con el ensanchamiento de algunos tramos permitirá la entrada de vehículos de emergencia, un acceso que antes resultaba muy complicado en caso de incendio o urgencia en los edificios colindantes.

Desde el Ayuntamiento saben lo molestas que son las obras por eso piden paciencia y comprensión. «Las obras siempre generan incomodidades, pero estamos convencidos de que merecerá la pena. Motril recuperará un espacio histórico que será el gran punto de encuentro de la ciudad», reiteró la alcaldesa.