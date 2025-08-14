Las obras de la futura residencia Turismo Tropical comenzarán en un año

El presidente de la Diputación provincial, Francisco Rodríguez, abrió simbólicamente a la provincia las puertas del castillo de La Calahorra justo antes de irse de ... vacaciones y este jueves ha querido reincorporarse al trabajo avanzando buenas noticias sobre otro proyecto no menos emblemático e importante para su gobierno: la construcción del complejo turístico que permitirá a los mayores de la provincia veranear en la primera línea de la playa de Almuñécar a precio de coste.

Rodríguez ha anunciado en Almuñécar que el proceso para construir el hotel que ocupará el solar de las antiguas instalaciones de Turismo Tropical avanza «en tiempo récord», tras una década de «abandono» en el que la residencia permaneció cerrada por su fuerte deterioro.

Después de hacer un examen en profundidad del antiguo edificio de 1950, que reformó en 1985 pero estaba muy deteriorado, la Diputación decidió empezar de cero para resolver «un problema histórico», como ha recordado el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya. El pasado mes de diciembre comenzaba la demolición del edificio y el área de Proyectos Estratégicos que dirige Nicolás Navarro ha pisado el acelerador para realizar todos los trámites que permitirán adjudicar ahora la redacción del proyecto.

El plazo para presentar ofertas a la licitación de la redacción del proyecto finalizó el pasado 16 de julio y ha contado con la participación de dos empresas granadinas. En las próximas semanas se adjudicará el contrato, que tendrá un plazo de ejecución de tres meses, lo que permitirá tener el proyecto listo a finales de 2025. Los planes avanzados por el presidente de la Diputación pasan por licitar y adjudicar la obra en el primer semestre de 2026 para que «el 14 de agosto del año que viene estemos aquí iniciando las obras de un sueño».

Ampliar Recreación de la futura residencia Ideal

Rodríguez ha subrayado que, «en tan solo dos años, hemos pasado de una instalación completamente abandonada y en estado ruinoso, que hemos tenido que demoler por la dejadez en la que se encontraba, a tener en marcha la redacción del proyecto y estar a las puertas de iniciar las obras para devolver este espacio a la vida para el disfrute de nuestros mayores».

Mientras avanza el proceso, la Diputación ha autorizado por primera vez este verano el uso provisional de la parcela como aparcamiento, dando respuesta a la necesidad de estacionamiento en la zona durante la temporada estival que está gestionado Cáritas Parroquial de Almuñécar.

«Estamos recuperando un espacio emblemático de Almuñécar, con una inversión histórica que tendrá un enorme impacto social y económico. En 2026 la obra estará en marcha y muy pronto nuestros mayores podrán disfrutar de sus vacaciones en este enclave privilegiado», ha concluido el presidente.

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha agradecido el impulso de la Diputación para resolver un problema que Almuñécar arrastraba desde hacía una década, ya que las instalaciones estaban cerradas desde noviembre de 2014.

Junto a ellos, la responsable de Cáritas en Almuñécar, Inmaculada Corral, ha agradecido a la Diputación de Granada que les preste el solar de la playa de San Cristóbal como aparcamiento durante este verano, lo que está suponiendo una inyección económica para que la organización parroquial pueda ayudar a las familias necesitadas del pueblo.

El nuevo complejo, denominado Residencia Sénior Tropical, contará con capacidad para 320 personas (frente a las 150 que ofrecía el antiguo edificio) y unas instalaciones modernas diseñadas para el disfrute de los mayores durante todo el año, según ha explicado sobre el terreno el jefe de Obras de la Diputación, Jorge Suso. El proyecto prevé un edificio en altura, liberando suelo para zonas comunes, aparcamiento subterráneo, comedores, cafetería, salón de actos e instalaciones para actividades culturales y teatrales.

El presupuesto estimado para la obra supera los 15 millones de euros y su ejecución tendrá una duración aproximada de dos años