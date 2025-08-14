Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del proyecto este jueves en Almuñécar M. N.

Las obras de la futura residencia Turismo Tropical comenzarán en un año

La Diputación avanza los trámites del complejo turístico que permitirá a los mayores veranear en Almuñécar a precio de coste

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:05

El presidente de la Diputación provincial, Francisco Rodríguez, abrió simbólicamente a la provincia las puertas del castillo de La Calahorra justo antes de irse de ... vacaciones y este jueves ha querido reincorporarse al trabajo avanzando buenas noticias sobre otro proyecto no menos emblemático e importante para su gobierno: la construcción del complejo turístico que permitirá a los mayores de la provincia veranear en la primera línea de la playa de Almuñécar a precio de coste.

