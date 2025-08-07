Las obras del Campo de fútbol 'Hermanos Callejón' entran en su fase final Con la instalación de este nuevo césped, realizado a través de un sistema de renting, el espacio estará listo de cara a la nueva temporada deportiva, con un ahorro municipal de 12.000 euros con la reutilización del caucho anterior

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el teniente de alcalde encargado del área municipal de Deportes, Daniel Ortega, han visitado las instalaciones deportivas municipales del Campo de fútbol «Hermanos Callejón» con motivo de la instalación del césped tras la instauración del sistema de riego, entrando así en la fase final de estas obras, que estiman su apertura de cara a la nueva temporada deportiva.

Los representantes municipales han visitado las obras del Campo de fútbol «Hermanos Callejón» en su fase final, con la instalación del césped, en uno de los espacios deportivos más importantes de Motril, y que Luisa García Chamorro ha subrayado como «el más utilizado por parte de todos los clubs de la ciudad, por lo que era vital actuar debido a su estado de deterioro», a través de un contrato en el que, por primera vez «no se ha comprado el césped sino que se ha realizado un renting, lo que nos garantiza que, durante los próximos 5 años, cualquier desperfecto que ocurra en el campo, la empresa será quien tenga la obligación de arreglarlo».

«Debido a nuestro magnífico clima a lo largo de todo el año, el deporte se practica mucho en Motril, por lo que nuestra obligación, como equipo de Gobierno, es mantener las instalaciones siempre en un óptimo estado de uso. Ya se actuó sobre la Piscina Municipal y ahora era el momento de actuar en los campos de fútbol, comenzando por el Campo de fútbol «Hermanos Callejón» cuyo estado era el peor. Además, una cosa muy positiva de la gestión de la obra de este campo ha sido el respeto por el medioambiente, de tal modo que el caucho de esta instalación se ha reutilizado en el propio césped, lo que ha traído también un ahorro para las arcas municipales de 12.000 euros, contribuyendo al cuidado y respeto al medioambiente, así como a la gestión a través de la economía circular», ha indicado García Chamorro.

La primera edil motrileña ha querido finalizar pidiendo «disculpas a la ciudadanía por la tardanza en estas obras», lo que ha sido motivado por «causas ajenas a este equipo de Gobierno dado que estas instalaciones, al construirse, no se realizaron con el sistema de riego», un hecho que ha traído una mayor tardanza burocrática «al tener que realizarse 2 contratos, uno para el riego y otro para el césped, en lugar de un solo contrato para la instalación».

Por su parte, el teniente de alcalde encargado del área de Deportes, Daniel Ortega, ha explicado cómo «ya nos encontramos en la fase final de estas obras en el Campo «Hermanos Callejón», en una actuación de vital importancia para el deporte base motrileño», y que «a partir del mes de septiembre, los motrileños y motrileños podrán volver a disfrutar de él en óptimas condiciones de uso», dentro de las actuaciones sobre el mantenimiento y mejora de las instalaciones municipales que «continuará próximamente en el campo de Puntalón, donde ya buscamos la mejor fecha para provocar las menores molestias posibles a los deportistas y usuarios».

«Actualmente se está ejecutando la instalación del césped en este campo, con una duración estimada de 2 o 3 semanas, tras los trabajos previos sobre la instalación del sistema de riego que han conllevado unos 4 meses de trabajo. Una actuación realizada con una gran inversión municipal que ha tardado más en ejecutarse de lo esperado al no contar con riego, pero en la que ya entramos en su fase final, cumpliendo uno de los compromisos de este equipo de Gobierno con la mejora de nuestras instalaciones deportivas», ha aseverado el teniente de alcalde de Deportes.

No han sido los únicos trabajos de mejora que se han realizado, también «se han arreglado los baños, vestuarios y se va a pintar el exterior», así como «se está haciendo la planimetría completa para eliminar socavones causados por la cesión del terreno debido a que uno de los problemas más importantes de este campo eran los diferentes hoyos que impedían jugar correctamente». Por último, Ortega ha resaltado que «tras todos los arreglos, este espacio deportivo va a ser la joya de la corona de Motril», con grandes ideas proyectadas por el área de Deportes donde «se espera recuperar las ligas nocturnas de fútbol 7 y muchas aspiraciones deportivas con el objetivo de ofrecerle este espacio el máximo rendimiento».