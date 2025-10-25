Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una viandante observa el obelisco en la Plaza de Toros de Motril. Javier Martín

El obelisco de Motril reposa en la Plaza de Toros para su puesta a punto

El Ayuntamiento realizará labores de mantenimiento con nuevos metacrilatos e iluminación led antes de colocarlo en la rotonda del Camino de las Ventillas

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:23

La tarde del jueves se convirtió en un pequeño caos en la intersección de las calles Cuevas y López Rubio, en pleno centro de Motril. ... Eran alrededor de las cuatro de la tarde cuando el sonido metálico de un golpe seco hizo que los vecinos se asomaran alarmados a sus ventanas. En el cruce, la grúa se tambaleaba bajo la mirada de varios operarios que se echaban las manos en la cabeza: el gigantesco obelisco de acero se acababa de caer al suelo en las labores de desmontaje para su posterior transporte al Camino de las Ventillas.

