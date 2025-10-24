Nueva incorporación al equipo de gobierno de Gualchos-Castell de Ferro La nueva concejal Maika Castillo, será la encargada de las áreas de Cultura, Juventud y Empleo

La nueva concejal, Maika Castillo a la izquierda de la alcaldesa de la localidad, Toñi Antequera.

MJ Arrebola Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 14:34

El Pleno del Ayuntamiento de Gualchos–Castell de Ferro ha incluido hoy la toma de posesión de Maika Castillocomo nueva concejal del municipio, incorporándose oficialmente al Equipo de Gobierno en sustitución de Miguel Pérez Castillo, que dimitió este verano.

Castillo tiene 33 años y es graduada en Educación Primaria. Afronta esta nueva etapa «con mucha ilusión y ganas de trabajar» por el conjunto del municipio y, en particular, desde las áreas de Cultura, Juventud y Empleo.

«Para mí es un honor formar parte de este equipo de personas comprometidas con nuestro pueblo. Llego con la responsabilidad y la voluntad de aportar para seguir mejorando la vida de nuestros vecinos y vecinas», ha señalado tras su toma de posesión.

La alcaldesa, Toñi Antequera, le ha dado la bienvenida en nombre de todo el equipo municipal, resaltando su implicación y las ganas con las que se suma al proyecto de gobierno local.

«Maika llega con compromiso y vocación de servicio público. Estoy convencida de que su incorporación reforzará nuestro trabajo diario por un municipio más próspero, dinámico y cercano a sus vecinos y vecinas», ha afirmado la alcaldesa.

Con esta incorporación, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gualchos–Castell de Ferro continúa avanzando con proyectos y políticas orientadas a mejorar la calidad de vida en todos los núcleos del municipio.