Los novilleros Armando Bustos y Pablo Torres abren la puerta grande en Motril

Los novilleros Armando Bustos y Pablo Torres salieron ayer noche a hombros en la novillada en clase práctica celebrada en la Plaza Pepe 'El Berenjeno' ... de Motril tras cortar ambos dos orejas. El festejo formaba parte del V Certamen Interprovincial de Escuelas Taurinas, que en su tercera fase ha sido organizado por la Escuela Taurina de Motril. Con alrededor de un cuarto del aforo cubierto se lidiaron cinco erales del hierro de Trinidad, propiedad del matador granadino David Fandila 'El Fandi'. Encierro bien presentado en su conjunto y de gran juego, salvo el manso quinto. El balance de los actuantes fue: Alejandro Brescia (Escuela Taurina Provincial de Málaga), oreja tras aviso, Armando Bustos (Escuela de Motril), dos orejas, Jesús Cobo (Escuela de Alcudia y Comarca de Guadix), vuelta al ruedo tras petición y aviso, Pablo Torres (Escuela de Valencia), dos orejas, y el becerrista Andrés Nieves (Escuela Taurina de Algar), vuelta al ruedo. A destacar igualmente las intervenciones en la brega y con los rehiletes del alumno de la Escuela de Atarfe Pablo Fernández, que ayer actuó como banderillero.

Dentro del quinteto de novilleros marcó distancias el valenciano Pablo Torres por su excelente corte y por mostrar una mayor solidez en el planteamiento de faena. El cuarto tuvo buen fondo, pero también una chiribita a la hora de tomar los engaños que pedía claridad de ideas y firmeza de plantas. Meritorias las dos orejas después de una gran estocada.

Le acompañó por la puerta grande el granadino Armando Bustos, quien dio muestras de sus progresos técnicos ante un novillo noble, que le permitió expresarse especialmente con la diestra. Se le vió más centrado y templado, además de dejar detalles de mucho gusto con el capote y la muleta, coronados por todo lo alto en la suerte suprema.

Al otro granadino del cartel, Jesús Cobo, la espada le jugó una mala pasada. Se quedó sin premio tras una actuación entregada ante un novillo exigente que le apretó en la corta distancia y puso a prueba su valor. Tuvo que conformarse con una cariñosa vuelta al ruedo.

El cabeza del cartel, Alejandro Brescia, sorteó un novillo de gran calidad y con el motor justo, al que sacó partido a medias por faltarle esa colocación, ligazón y limpieza en las suertes que da la experiencia. Su tesón y deseos de agradar tuvieron el mejor colofón con la espada, que le valió una meritoria oreja.

El becerrista Andrés Nieves quedó prácticamente inédito porque lo único reseñable fue su saludo al quinto. El novillo, manso y aquerenciado en tablas, le obligó a abreviar enseguida tras intentarlo sin éxito con la muleta.