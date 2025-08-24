Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Torres y Armando Bustos en su salida a hombros Juan Manuel Fernández

Los novilleros Armando Bustos y Pablo Torres abren la puerta grande en Motril

El Fandi vuelve a triunfar con su hierro de Trinidad y cuatro erales de interesante juego

María Dolores Martínez

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:30

Los novilleros Armando Bustos y Pablo Torres salieron ayer noche a hombros en la novillada en clase práctica celebrada en la Plaza Pepe 'El Berenjeno' ... de Motril tras cortar ambos dos orejas. El festejo formaba parte del V Certamen Interprovincial de Escuelas Taurinas, que en su tercera fase ha sido organizado por la Escuela Taurina de Motril. Con alrededor de un cuarto del aforo cubierto se lidiaron cinco erales del hierro de Trinidad, propiedad del matador granadino David Fandila 'El Fandi'. Encierro bien presentado en su conjunto y de gran juego, salvo el manso quinto. El balance de los actuantes fue: Alejandro Brescia (Escuela Taurina Provincial de Málaga), oreja tras aviso, Armando Bustos (Escuela de Motril), dos orejas, Jesús Cobo (Escuela de Alcudia y Comarca de Guadix), vuelta al ruedo tras petición y aviso, Pablo Torres (Escuela de Valencia), dos orejas, y el becerrista Andrés Nieves (Escuela Taurina de Algar), vuelta al ruedo. A destacar igualmente las intervenciones en la brega y con los rehiletes del alumno de la Escuela de Atarfe Pablo Fernández, que ayer actuó como banderillero.

