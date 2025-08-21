Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco muestra en su finca las distintas tarrinas de helado 100% natural sin conservantes ni esencias. M. J. A.
Los novedosos helados 100% fruta de aguacate y chirimoya 'made in Lobres'

Francisco lleva años trabajando con frutas locales en su restaurante, probando combinaciones y platos nuevos. La chirimoya, dice, le identifica, y el aguacate es la estrella de la costa subtropical

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:24

En Lobres ha surgido algo que te hace olvidar por un momento los helados de siempre: los helados de aguacate y chirimoya de la Bodega ... Ron El Mondero, creados por Francisco Izquierdo, el propietario de la empresa. Sí, habéis leído bien: aguacate y chirimoya, frutas de aquí, frescas, naturales y, ahora, convertidas en helado. Y no es cualquier helado: es sin lactosa, sin gluten, apto para veganos y hecho con 100% fruta, sin esencias ni conservantes.

