Los novedosos helados 100% fruta de aguacate y chirimoya 'made in Lobres'

En Lobres ha surgido algo que te hace olvidar por un momento los helados de siempre: los helados de aguacate y chirimoya de la Bodega ... Ron El Mondero, creados por Francisco Izquierdo, el propietario de la empresa. Sí, habéis leído bien: aguacate y chirimoya, frutas de aquí, frescas, naturales y, ahora, convertidas en helado. Y no es cualquier helado: es sin lactosa, sin gluten, apto para veganos y hecho con 100% fruta, sin esencias ni conservantes.

La idea no es de este año: Francisco lleva años trabajando con frutas locales en su restaurante, probando combinaciones y platos nuevos. La chirimoya, dice, le identifica, y el aguacate es la estrella de la costa subtropical. «Son los dos primeros helados que vamos a sacar porque tenemos pulpa guardada del año anterior. Llevábamos más de un año intentando lanzarlos, con algunos inconvenientes, y por fin hemos terminado el proceso», explica. La intención es darle valor a la fruta de la Costa, hacer helados que todos puedan disfrutar y presentarlos de manera divertida.

El helado de chirimoya no es nuevo para Francisco: lleva más de 15 años trabajando con él en el restaurante, desde platos principales hasta postres. Incluso la ha metido en Maritoñis con rellenos de crema de chirimoya para menús de degustación. Muchos clientes se habían quedado con ganas de probarla en versión helado, así que al final se animó a comercializarlo este agosto. La aceptación ha sido muy buena: la gente se sorprende, disfruta y, sobre todo, redescubre la fruta local.

¿Cómo se hace?

Francisco lo explica el proceso de elaboración donde el cariño es la base: primero se guarda la pulpa en el momento óptimo de maduración. Como tienen la fruta cerca, se puede usar en su punto justo, algo que sería mucho más difícil si la fruta viniera de fuera o en verde. Después, se mezcla con ingredientes secretos, se estructura por kilos para que cada helado salga igual y se congela. El resultado es un helado cremoso, sabroso y lleno de fruta.

Además, los helados no solo sirven para comerlos tal cual: se pueden usar en batidos, en postres o como topping. «El aguacate, además de estar de moda, es saludable, con Omega 3, y combina con todo. La chirimoya, que a veces es complicada de comer por las pepitas, aquí se presenta limpia y cremosa, perfecta para cualquier paladar», señala.

Seguir creciendo

Francisco tiene planes de ampliar la familia de helados: «Ahora mismo están el de aguacate y chirimoya, pero próximamente vendrán mango, guayaba y, quizá, nísperas. La idea es tener fruta local durante todo el año, guardando la pulpa de cada temporada y sacando productos de calidad durante los meses de después. Así, la fruta tropical de la Costa Tropical se disfruta en cualquier momento y de manera innovadora».

El objetivo no es solo sorprender con sabores, es poner en valor la fruta de Granada, algo que muchas veces «se descuida». «Siempre hemos tenido la máxima de ofrecer productos de aquí: vinos, fruta, cosas de Granada. Pero faltaba darles un giro, convertirlos en algo que nos identifique y que la gente pueda disfrutar», dice Francisco.

Ampliar Helado de chirimoya. Francisco degusta el nuevo helado de chirimoya en su finca ubicada en Lobres. M.J.A.

La reacción de la gente es «muy buena», se sorprenden, les gusta mucho y repiten. «Descubrir un helado de chirimoya o aguacate aquí en Granada es algo que muchos no esperaban, y además les ayuda a conocer y confiar en frutas que a veces parecen difíciles de comer». «Queremos que la fruta se disfrute en su momento, de forma natural, y que la gente vea que en nuestra zona tenemos productos increíbles», añade Francisco.

Además, hay un punto «romántico» en todo esto, la bodega empezó con ron y con amor por la comarca, y ahora siguen esa filosofía pero con frutas locales y helados. «Queremos que quien venga aquí pruebe cosas de nuestra tierra, que se sorprenda y que disfrute», afirma Francisco. Cada tarrina de helado es un pedacito de Lobres, de la Costa Tropical y de la historia de la bodega, pensado para que tengas el sabor de nuestra tierra en cada bocado.

Del ron al helado

Con la llegada del siglo XXI la costa de Granada vio desaparecer uno de sus cultivos más tradicionales, la caña de azúcar, tras diez siglos configurando su identidad socioeconómica. Durante ese tiempo, este producto abarcó enormes superficies de terreno que, cada año, daban lugar a la monda y a su manufactura en los múltiples ingenios azucareros que jalonaban la comarca.

El Mondero es la única empresa de la Europa continental que elabora esta bebida ron a base de zumo de caña de azúcar, a diferencia del resto de producciones industriales que emplean «un subproducto como la melaza», explica Izquierdo. Y añade que, gracias a ello, el ron «tiene muchos matices, mayor complejidad, y al final es mucho más agradable».