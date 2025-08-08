Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Taller de yoga en la Playa del Peñón en el que los niños realizan juegos y ejercicios para conectar con sus cuerpos y con la mente. MJAT
Navegar en el mar de las emociones de las playas granadinas

La educadora salobreñera Isabel Izquierdo impulsa actividades que fomentan la autoestima, la empatía y la gestión emocional en la infancia con juegos en la playa

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:24

na suave brisa marina acaricia los rostros de los niños mientras el sonido de las olas acompaña cada respiración. En plena Playa del Peñón de ... Salobreña, frente a un mar que, además de refrescar, se desarrollan unos talleres muy especiales sobre salud mental.

