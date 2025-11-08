Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las participantes observan el mural en Calahonda. MJAT

Un mural frente al mar granadino que da voz a las mujeres de Calahonda y su historia

El arte y los recuerdos se unen y rinden homenaje a las generaciones que, con esfuerzo y valentía, construyeron su vida en en el pueblo

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

En la fachada blanca de la oficina de Correos de Calahonda frente al mercado municipal ya hay un rinconcito dedicado a las mujeres del pueblo. ... Se trata de un mural del Proyecto Huellas: las mujeres y el mar; una obra creada por y para las mujeres del pueblo, que rescata su historia y rinde homenaje a quienes, con esfuerzo y valentía, levantaron esta tierra cuando todo era más difícil.

