La mujer de Motril asesinada tenía un nivel de riesgo bajo en el sistema VioGén

La mujer de Motril de 54 años que murió el pasado domingo tras recibir múltiples golpes, según reveló la autopsia, estaba en el Sistema de ... seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y su nivel de riesgo era bajo, tal y como informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este periódico. Su compañero sentimental fue detenido y enviado a prisión por un delito de homicidio. Previamente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de condena, ya que sobre él pesaba una orden de alejamiento que había sido incumplida. El caso está siendo abordado como violencia de género por la Policía Nacional.

La investigación está declarada secreta, por lo que hay detalles que aún no han trascendido. IDEAL sí pudo saber por fuentes conocedoras del caso que la mujer no falleció en el acto, sino horas después, en el Hospital de Neurotraumatología de Granada, donde fue trasladada. Los resultados de la autopsia revelaron que había recibido múltiples golpes que le causaron la muerte. Presentaba un traumatismo en la cabeza y en algunas zonas más del cuerpo. Se desconoce si se las provocó un objeto y cuál.

El suceso tuvo lugar aquella mañana en una vivienda del municipio ubicada en un bajo de la calle Zinnia, en la Playa de Poniente. El primer aviso llegó a la Agencia de Emergencias 112 a las 10.35 horas. El detenido salió a la calle y pidió ayuda a una tercera persona para que solicitara asistencia sanitaria para su pareja. Según su versión, ella «estaba sangrando» y él no encontraba el teléfono, por lo que no podía llamar al 112. Esa tercera persona fue quien avisó a los servicios de Emergencias. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, la supuesta agresión se habría cometido unas horas antes.

El 061 fue movilizado y encontró a la mujer presentaba heridas compatibles con golpes. Su estado de salud era grave. Por ello, los servicios sanitarios la trasladaron al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. Horas después, falleció. Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento que había sido quebrantada unos días antes. Ambos habían estado juntos en la vivienda de él desde, al menos, el pasado sábado. En consecuencia, la Policía Nacional arrestó al hombre en el propio hospital, en primer lugar, por un delito de quebrantamiento de condena. Una vez se confirmó la muerte de su pareja, le fue imputado también un delito de homicidio.