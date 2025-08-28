Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda donde supuestamente se cometió el crimen. M. J. Arrebola

Sucesos en Granada

La mujer de Motril asesinada tenía un nivel de riesgo bajo en el sistema VioGén

Su compañero sentimental fue detenido y enviado a prisión por homicidio; la autopsia reveló que había recibido múltiples golpes

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:56

La mujer de Motril de 54 años que murió el pasado domingo tras recibir múltiples golpes, según reveló la autopsia, estaba en el Sistema de ... seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y su nivel de riesgo era bajo, tal y como informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este periódico. Su compañero sentimental fue detenido y enviado a prisión por un delito de homicidio. Previamente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de condena, ya que sobre él pesaba una orden de alejamiento que había sido incumplida. El caso está siendo abordado como violencia de género por la Policía Nacional.

