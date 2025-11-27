La Muestra de Belenes 2025 invita a participar a hermandades, asociaciones, familias y comercios de Almuñécar

La concejal de Participación Ciudadana, María del Carmen Martín Orce, acompañada por el presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ... de Almuñécar, José Antonio Castillo Miranda, y por el hermano mayor de la Cofradía de San Juan, Francisco Matías, ha presentado la nueva edición de la Muestra de Belenes «Memorial Paco Aguado», una iniciativa abierta a toda la ciudadanía que desee exhibir su montaje navideño durante estas fiestas.

Martín Orce ha destacado que esta propuesta se organiza conjuntamente entre el Ayuntamiento de Almuñécar y la Agrupación de Cofradías, recordando que «no se trata de un certamen competitivo, sino de una muestra participativa en la que todos los belenes reciben un reconocimiento».

De este modo, podrán inscribirse todas aquellas personas, colectivos o comercios interesados, clasificándose las participaciones en cuatro categorías: cofradías y hermandades, asociaciones, familias y establecimientos comerciales.

Por su parte, Castillo Miranda ha señalado que, «aunque ya no se concibe como un concurso, el jurado mantiene criterios básicos de valoración como la belleza del montaje, el esfuerzo realizado, la creatividad o la originalidad de cada propuesta», subrayando que «el espíritu de la muestra es eminentemente participativo».

Por otro lado, Matías ha animado a las familias y entidades del municipio a sumarse a esta iniciativa, destacando el valor cultural y comunitario que la muestra aporta cada Navidad.

La visita del jurado a los belenes inscritos tendrá lugar el próximo 22 de diciembre, a partir de las 17.30 horas. Cabe indicar que todos los belenes recibirán un diploma conmemorativo como gesto de agradecimiento por su implicación y por mantener viva esta tradición local, los cuales serán entregados el tercer día de las Jornadas Cofrades Ciudad de Almuñécar, previstas este año para el fin de semana del 25, 26 y 27 de enero.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico de la secretaría de la Agrupación de Cofradías, indicado en el enlace oficial, facilitando los datos requeridos para formalizar su participación.

Para concluir, la concejal de Participación Ciudadana ha agradecido la colaboración de los colectivos implicados, subrayando que «el montaje de belenes constituye una tradición muy arraigada en la Navidad sexitana, donde creatividad, devoción y convivencia se dan la mano en cada elaboración».